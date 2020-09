Audi E-tron GT op z'n staart getrapt

Het elektrische offensief van Audi behelst niet alleen SUV's, want er is ook een strakgelijnde vierdeurs GT op komst. Of die z'n sportieve uiterlijk ook waar kan maken in de bochten, probeert Audi uit op de Nürburgring.

De Nürburgring kon afgelopen week wel even omgedoopt worden in de Audi-ring, want behalve de nieuwe RS3 werd ook de E-tron GT er uitgetest. Twee auto's uit twee totaal verschillende hoeken van het automobiele spectrum. Weliswaar zijn ze allebei sportief, maar waar de RS3 een roffelende vijfcilinder heeft, put de E-tron GT z'n kracht uit elektromotoren.

De E-tron GT staat op dezelfde basis als de Porsche Taycan en dat betekent alvast veel goeds voor het rijplezier dat deze Audi moet gaan bieden. Reken erop dat de E-tron net als de Taycan een 93,4 kWh-accupakket aan boord heeft, om ondanks stevig doorrijden niet om de haverklap bij te hoeven laden. Een bereik van rond de 450 km op een volle accu lijkt ons mogelijk.

Als de E-tron GT niet alleen qua uiterlijk maar ook qua prestaties in de buurt van de conceptversie blijft, kunnen we rekenen op een vermogen dat richting de 600 pk gaat en een 0-100-acceleratie die in zo'n 3,5 seconde gepiept is. Versies die daar net wat voor onderdoen of juist nog een stapje verder gaan, liggen in de lijn der verwachting. De conceptauto was vierwielaangedreven, dankzij een motor op de voor- en achteras. Zo zien we dat uiteraard bij de Taycan ook, dus reken erop dat de E-tron GT in de basis ook vierwielaangedreven zal zijn. De E-tron GT betreedt volgend jaar de markt.