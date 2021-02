Audi E-tron GT nu al te zien

Waar de foto's precies vandaan komen, is niet helemaal helder. We danken CocheSpias in ieder geval voor het delen ervan, want dat gunt ons een eerste blik op de knaller uit Ingolstadt. De productieversie van de E-tron GT, die z'n technische basis deelt met de Porsche Taycan, is duidelijk trouw gebleven aan de conceptversie. Wie de bijzondere camouflageprint van het eind 2020 getoonde prototype wegdacht, had de auto ook al voor zich. Maar goed ook, want het zou waarschijnlijk eerder een teleurstelling zijn geweest als dat ontwerp nog flink op de schop was gegaan.

De strak gelijnde vierdeurs laat zich hier waarschijnlijk in basistrim zien. Op de 'kentekenplaat' staat immers enkel de modelnaam, maar we weten dat er ook een RS-versie van komt. Daarvan gaf Audi in november al wat details vrij. De RS E-tron GT krijgt 598 elektro-pk's om mee los te gaan, met boost zelfs tijdelijk 646 pk. Het standaardkoppel schiet dan omhoog naar 830 Nm. Genoeg om in 'minder dan 3,5 seconden' naar 100 km/h te schieten. Taycan Turbo-materiaal dus. Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 83,7 kWh en daar pomp je in 5 minuten 100 km rijbereik in. Een actieradius van 'meer dan 400 km' moet volgens Audi mogelijk zijn.

De hier afgebeelde witte E-tron GT is vermoedelijk dus een 'niet-RS' en daarover tasten we momenteel nog in het duister. Vermoedelijk zit die lager in het aanbod staande variant qua vermogen rond of wat onder de 500 pk, mits die ook twee elektromotoren aan boord heeft. Porsche-neef Taycan kreeg immers onlangs een achterwielaangedreven instapversie aangemeten met enkel een motor op de achteras, dus het kan ook dat het allemaal nog wat bescheidener is. Komende dinsdag weten we het, want dan onthult Audi de E-tron GT zelf.