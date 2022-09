Audi E-tron facelift in beeld

De platen bij dit verhaal doen sterk denken aan wat we een paar jaar geleden vrijwel dagelijks kregen voorgeschoteld. De introductie van de eerste elektrische serieproductieauto van Audi ooit ging de boeken in als een van de meest uitgebreide campagnes in de autogeschiedenis, met een eindeloze rij teasers en een pakket persreizen waarvan de wereld nog altijd herstellende is. Een in psychedelische print gehulde Audi E-tron speelde tot de onthulling steevast de hoofdrol.

Nu zien we iets soortgelijks, al is het nieuwe motiefje net wat minder afleidend. Dat hoeft ook niet, want er lijkt niet zo heel veel te veranderen. We noteren vooral een nieuwe voorbumper. De grille krijgt daarbij een nieuwe, dikke omlijsting, die tot onder de koplampen doorloopt. Ook de grille zelf is nieuw. Waar de huidige E-tron zelfs in S-vorm een heleboel horizontale lamellen heeft, krijgt de vernieuwde een soort honingraatmotief als invulling. De luchtinlaten onder de koplampen worden wat groter, al is dat nu bij de S-versies ook wel het geval.

Aan de koplampen zelf verandert ogenschijnlijk helemaal niets. Ook aan de achterzijde zien we geen verlichtingsgerelateerd nieuws, al zou het kunnen dat het lampglas iets donkerder is. Ook hier is de bumper net even anders, met wat meer afgeronde vormen en een nadrukkelijk aanwezige ‘diffuser’.

Het zou zomaar kunnen dat het grootste nieuws bij de gefacelifte E-tron niet op uiterlijk of technisch vlak, maar op het gebied van naamgeving te vinden zal zijn. Bij zijn aantreden was deze SUV immers nog de enige EV van Audi en volstond dus het simpele ‘E-Tron’, maar nu is een positionering ten opzichte van de Q4 E-tron en de toekomstige elektrische SUV’s van Audi wel op zijn plaats. Er wordt daarom geroepen dat het ‘Q8 E-tron’ gaat worden. Zeker weten doen we het pas later dit jaar, wanneer de opvallende wrap definitief van de auto gaat. Uiteraard gelden de wijzigingen dan ook voor de Sportback-versie.