Elektrische Audi Q8 e-tron krijgt speciale uitvoeringen

De Audi Q8 e-tron en de Sportback-versie waren al in heel wat uitvoeringen te krijgen en daar komen er nu twee bij. Audi voegt namelijk twee gelimiteerde uitvoeringen toe aan de prijslijst van dat tweetal.

De eerste nieuwe uitvoering heet Advanced Edition Plus en komt – je verwacht het niet – een stapje boven de reguliere Advanced Edition te staan. De Q8 e-tron Advanced Edition is er alleen met de 408 pk sterke aandrijflijn en heeft dus ook het grote accupakket met een capaciteit van 115 kWh in zijn bodem liggen. De Advanced Edition Plus biedt ten opzichte van de reguliere Advanced Edition onder meer extraatjes als een glazen panoramadak en 19-inch lichtmetalen wielen die de naam 'Aero' dragen. MMI Navigatie Plus, volautomatische airco, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen en uitgebreide sfeerverlichting maken ook standaard deel uit van het Plus-feestje. De Audi Q8 55 e-tron Advanced Edition Plus kost €83.585. Voor de Sportback-variant in deze uitdossing ben je €85.985 kwijt.

De tweede nieuwe, tijdelijk leverbare uitvoering heet S Edition Competition. Die komt inderdaad een stapje boven de al bestaande S Edition te staan. Deze variant heeft net als de Advanced Edition Plus de '55'-aandrijflijn met 408 pk sterke elektromotor en 115 kWh accupakket, maar is een vleugje sportiever aangekleed. Deze uitvoering biedt alles wat de Advanced Edition Plus biedt, maar voegt daar de S Line-aankleding voor zowel exterieur als interieur, het 'optiekpakket zwart' en privacy glass aan toe. De Q8 55 e-tron S Edition Competition kost €89.085. Voor de Sportback-versie tik je €91.485 af.