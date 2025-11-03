Toekomst Audi A8 onzeker: 'Meerdere scenario's op tafel'

De Audi A8 hobbelt al even achter de concurrenten aan en voorlopig lijkt er nog geen opvolger aan te komen. Er zouden achter de schermen nog wat twijfels over de in te zetten koers zijn.

Terwijl Mercedes-Benz een nog geen heel oude S-klasse (2020) in het aanbod heeft en BMW een nog frissere 7-serie (2022), komt het bij Audi aan op de inmiddels acht jaar oude A8. Bovendien is er geen elektrisch alternatief, terwijl Mercedes-Benz en BMW die in de vorm van respectievelijk de EQS en de i7 wel hebben. Audi verliest hierdoor aardig terrein in de toplimousine-klasse en dat willen de Duitsers natuurlijk graag veranderen. De grote vraag is alleen: hoe? Volgens Automobilwoche liggen er achter de schermen nog steeds verschillende scenario's op tafel en is er nog geen knoop doorgehakt.

Het meest concrete levensteken van een Audi A8-opvolger was de in 2020 gepresenteerde Grandsphere Concept. Althans, dat was een vooruitblik op een elektrisch A8-equivalent, al dan niet als alternatief voor een nieuwe brandstof-A8. Welke weg Audi bewandelt, is nog steeds niet helder. Audi heeft volgens Automobilwoche nog steeds de drie meest voor de hand liggende opties op tafel liggen. De eerste is een nieuwe A8 met brandstofmotoren uitbrengen, met dezelfde basis als de Porsche Panamera. Het zou echter ook een broer van de volgende Audi Q7 kunnen worden, op een als PPC aangeduide doorontwikkeling van de huidige MLB-basis. Ten slotte zou een nieuw model op PPE-basis kunnen. In dat laatste geval gaat het om een puur elektrisch model. Een doorontwikkeling van de huidige A8 zou geen optie zijn, al komt een nieuwe A8 op de PPC-basis daar het meest bij in de buurt.

De kans lijkt ons het grootst dat Audi voor de laatstgenoemde optie gaat en er dan een (al dan niet sterk erop lijkende) A8 e-tron naast ontwikkelt op PPE-basis. Als er überhaupt nog een nieuwe brandstof-A8 komt, dan wordt daar volgens Automobilwoche binnen enkele maanden al duidelijkheid over gegeven. Hoe langer het stil blijft, hoe groter de kans dat de huidige A8 de laatste in zijn bloedlijn was en dat uiteindelijk een A8 e-tron het stokje geheel overneemt.