Aston Martin Vantage opnieuw in actie als safetycar in F1

Jarenlang leverde Mercedes-Benz (en later Mercedes-AMG) exclusief de safetycar en medical car aan de Formule 1. Vorig jaar kwam Aston Martin erbij met de Vantage en DBX. Nu maakt Aston Martin bekend dat deze auto's er ook komend seizoen weer bij zijn. Maar liefst 12 van de 23 raceweekends moeten de Mercedes-AMG GT R en C 63 S Estate aan de kant blijven staan, ten gunste van de Aston Martins.

De Vantage en DBX zijn er voor het eerst bij in Australië, het weekend van 8 april. De Vantage die wordt gebruikt, is een 25 pk sterkere versie dan de reguliere Vantage. De 4.0 biturbo V8, hetzelfde blok als in de Mercedes-AMG GT ligt, stampt er 535 pk en 585 Nm uit. In maart vorig jaar werd er ook een even krachtige Vantage F1 Edition onthuld, een straatlegale op de safetycar geïnspireerde versie van de Vantage. De DBX, die het medische personeel zo snel mogelijk ter plaatse moet krijgen als er op het circuit iets misgaat, is standaard nog iets sterker dan de Vantage. Daarin laat dezelfde V8 maar liefst 550 pk los op de wielen.

In de loop der jaren zijn er natuurlijk heel veel verschillende safetycars geweest in de Formule 1. Hoewel het tot vorig jaar jarenlang Mercedessen waren, zijn er in het verleden ook tal van andere merken voorbijgekomen. Twee jaar geleden zetten we al eens een aantal opvallende safetycars op een rijtje.