Ariel Atom 4R: 400 pk, 274 km/h en voor het eerst met ABS!

De nieuwe Ariel Atom 4R is knotsgek, maar wist toch aan onze aandacht te ontglippen tussen al het supercarnieuws van het Goodwood Festival of Speed, afgelopen weekend. Nu stellen we 'm alsnog in al zijn glorie aan je voor, compleet met een tot 400 pk gekieteld Civic Type-R-blok, een raceversnellingsbak en een primeur voor Ariel: ABS!

Het Britse Ariel greep het Goodwood Festival of Speed, dat vorig weekend plaatsvond, aan om de R-versie van zijn in 2018 gepresenteerde Ariel Atom 4 op het podium te hijsen. Dat is een op vrijwel alle relevante en minder relevante vlakken extra hete variant, waarmee je nog sneller over het circuit én in een rechte lijn kunt jagen. De Atom 4R beschikt over de geblazen 2-liter 4-cilinder motor uit de nog vrij verse Honda Civic Type-R, die voor de Atom is opgepompt tot 400 pk en 500 Nm koppel. Daarmee sprint het circuitspeelgoed in 2,7 seconden naar de 100 km/h, om in totaal in 'minder dan 6,5 seconden' van 0 naar 160 km/h (100 mph) te sprinten. De top ligt op maar liefst 270 km/h.

Gelukkig is er ook van alles veranderd aan het remsysteem om de lichtgewicht Brit weer tot bedaren te brengen. De Ariel Atom 4R krijgt - anders dan zijn niet-R-variant - keramische remmen aangemeten, die er samen met voor het eerst beschikbare koolstofvezel wielen voor zorgen dat de Atom 4R 26 kg minder niet-afgeveerd gewicht met zich meedraagt (!). Een gewichtsbesparing van 26 kg is voor een auto als deze al veel, maar een dergelijke besparing bij puur en alleen de onderdelen die aan de onderkant van de veerpoot vastzitten, is gigantisch.

Ariel Atom 4R: minder dan 1,5 kg per pk

Om die lichtgewicht wielen met extra krachtige remmen fatsoenlijk te doen stoppen met draaien, beschikt de Ariel Atom 4R ook over ABS. Het is de eerste Ariel ooit die een antiblokkeersysteem krijgt aangemeten. Verder heeft de Atom 4R ook een verstelbare tractiecontrole en - mits je voor de sequentiële versnellingsbak gaat - een launch-control. Die bak is nieuw en werkt met flippers achter het stuur én een koppelingspedaal, maar laatstgenoemde kun je bij het opschakelen negeren. Terugschakelen van de zesde naar de eerste versnelling kan - in theorie - binnen een seconde. De standaard-versnellingsbak van de Atom 4R is overigens een 'reguliere' handbak met zes versnellingen.

Buiten de aandrijflijn en de remmen om zijn ook vrijwel alle andere delen van de Atom 4 tegen het licht gehouden om de 4R potenter te maken. Onderstel, aerodynamica en koeling werden aangepast, waarbij de 4R ook goed herkenbaar is aan zijn nieuwe side pods met inlaatkanalen die voor extra koeling zorgen. Het spoilerwerk van de afgebeelde auto is onderdeel van een optioneel aerodynamicapakket, ook nieuw voor de 4R. Tot slot: het gewicht van de auto? Minder dan 600 kg!

De Ariel Atom 4R kost in Engeland vanaf 65.000 pond (+/- €75.000) exclusief belastingen.