Ariel Hipercar met turbinemotor: productieversie onthuld

In 2017 kregen we voor het eerst lucht van de Hipercar, de tot dusver extreemste creatie van Ariel. Hoewel de Atom en Nomad van die fabrikant ook geen lieverdjes zijn, gooien de Britten het ditmaal over een heel andere boeg. De Hipercar - wat staat voor High Performance Carbon Reduction - is namelijk een elektrische auto met desgewenst twee- of vierwielaandrijving, maar dat wisten we al. Wat we nog niet wisten, is hoe de Hipercar eruit komt te zien. Dat verandert nu. De ogenschijnlijk compacte geweldenaar krijgt van Ariel een heftig bespoilerd koetswerk aangemeten.

Turbinemotor

En daar houdt het niet op. Ook de optielijst weet nieuws te brengen: Ariel maakt nu kenbaar dat het de Hipercar naar wens met een van Cosworth afkomstige turbinemotor uitrust. Dat is een uit de kluiten gewassen range-extender die ervoor zorgt dat je geen aanspraak hoeft te maken op de laadinfrastructuur; de krachtbron kan de batterij van de hypercar tijdens het rijden volledig opladen.

Dat zal dan ook zomaar regelmatig nodig kunnen zijn. Ariel lepelt een 62 kWh grote accu in de Hipercar, goed voor een theoretisch WLTP-bereik van 240 kilometer. In de praktijk zullen echter weinigen dat halen; we vermoeden dat de auto vaker voor het High Performance- dan voor het Carbon Reduction-deel van de naam zal worden ingezet.

o-100 in < 2 seconden

Met die performance zit het dan ook wel snor. Even opfrissen: Ariel levert de Hipercar in een kleine oplage met optioneel twee- of vierwielaandrijving. Elk aangedreven wiel krijgt een 295 pk en 450 Nm sterke elektromotor, wat resulteert in een totaal van 1.180 pk voor de vierwielaandrijver. De producent mikt voor die versie, na het verder uitontwikkelen van zijn torque vectoring-systeem, op een 0 tot 100-tijd van onder de twee seconden.

Om de ontwikkeling naar een volgend stadium te helpen, zette Ariel onlangs het eerste prototype op kenteken. Wanneer de productie van de Hipercar van start gaat en hoeveel exemplaren Ariel zal maken, is nog niet bekend. Wel kun je al bij het merk kenbaar maken dat je er een wilt kopen, al zul je daarvoor ongetwijfeld diepe zakken moeten hebben.