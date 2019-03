Ares Panther komt ook als open Spyder

Ares Design verblijdde ons onlangs met de Panther, een in veler ogen geslaagde reïncarnatie van de legendarische DeTomaso Pantera. Naar verluidt blijft het niet bij de coupé, maar zit er ook een open versie in het vat.

Dat nieuws is afkomstig van Top Gear UK, dat het zegt te hebben van Ares-baas en voormalig Lotus-CEO Dany Bahar. Een cabrioletversie van de Panther lijkt voor Ares geen al te grote klus, want de auto is gebaseerd op de Lamborghini Huracàn. Ondanks de stevige metamorfose van het uiterlijk zijn de genen van de donor-auto met name in het middendeel goed zichtbaar, waardoor een Panther op basis van een Huracàn Spyder een haalbare kaart moet zijn.

Als de open Panther er inderdaad komt, gaat die verder waar Carrozzeria Pavesi in de jaren 90 stopte. Dat bedrijf was namelijk verantwoordelijk voor de enige open versie van de originele Pantera, uiteindelijk gebaseerd op uitloopmodel Si. Die verscheen in 1990 en is met 41 geproduceerde exemplaren zeer zeldzaam. De Pavesi-Targa is zo mogelijk nog exclusiever. In 2016 liepen we niet één, maar zelfs twee exemplaren tegen het lijf tijdens Le Mans Classic. De bovenstaande foto’s dienen als bewijs, de rest van de Le Mans-reportage vind je hier.