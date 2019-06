Alvast in detail: Mercedes-Benz A-klasse plug-in

Zeer binnenkort trekt Mercedes-Benz het doek van de plug-inhybride-variant van de compacte A-klasse. Tijdens een preview in Stuttgart kregen we alvast de nodige informatie toebedeeld.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: de naam van de plug-in-A is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om een naam in de stijl van de reeds bekende plug-inhybrides van Mercedes zal gaan. Een A, gevolgd door drie cijfers en eindigend op een ‘e’, dus, waarbij die laatste het onderscheidt moet aanbrengen tussen de stekkerversie en de reguliere benzine- en dieselvarianten.

Dat nog niet bekend is om welke cijfers het precies zal gaan, komt dan weer doordat Mercedes nog niet kwijt wil hoeveel vermogen de benzinemotor in de geëlektrificeerde A precies levert. Wel is duidelijk dat het om de 1,3-liter viercilinder gaat die ook in de A 160, A 180 en A200 te vinden is. Het blok wordt gekoppeld aan een elektromotor die 75 kW (102 pk) en 300 Nm levert. Het accupakket heeft een capaciteit van 15 kW en bevindt zich onder de achterbank, de lader krijgt een plekje onder de kofferbakbodem. Dat betekent dat de A de ruimte onder die bodem inlevert, wat neerkomt op zo’n 70 liter. Aan de reguliere bagageruimte verandert echter weinig. De bodem ligt enkele centimeters hoger dan bij een reguliere A-klasse, maar de laadvloer is ook bi jneergeklapte achterbank nog nagenoeg vlak. De toegevoegde techniek heeft wel een effect op de tankinhoud, die met 10 liter afneemt. Ook de uitlaat moet ervoor wijken. De ‘afvoer’ eindigt niet bij de achterbumper, maar ter hoogte van de voorstoelen.

Kickdown

Het verlies aan actieradius moet echter ruimschoots worden goedgemaakt door de mogelijkheid tot elektrisch rijden. Een officiële actieradius is nog niet bekend, maar Mercedes geeft aan dat de auto ‘zeker 60 km’ zonder verbrandingsmotor kan. Tijdens een korte meerijsessie onder nagenoeg ideale omstandigheden lijkt dat getal haalbaar en belooft de auto na volledig volladen een elektrisch bereik van 62 km. In elektrische modus komt de compacte Benz vlot van z’n plek. De motor slaat pas aan als het pedaal door de kickdown-weerstand wordt geduwd of als de stroom op is.

Snelladen

Achter de laadklep, die op de rechterflank van de auto een exacte kopie van de tankklep aan de linkerkant is, bevindt zich een laadopening die geschikt is voor de bekende Combo-stekker. Behalve een reguliere Type 2-kabel kan dus ook de CCS-stekker van een snellaadstation overweg met de plug-in-A, en dat is voor een plug-inhybride best bijzonder. Afhankelijk van de gebruikte laadpaal neemt het voldruppelen van de accu 40 minuten tot anderhalf uur in beslag, stellen de Mercedes-ingenieurs.

Tot 140 km/h

In het interieur zijn het een paar kleine details die de A-klasse met elektro-ondersteuning onderscheiden van z’n traditioneel aangedreven broeders. Het enige fysieke detail is het afdekdopje dat de uitknop van het start-stop-systeem vervangt, de rest is digitaal. Bij het starten geeft de auto een groot ‘EQ’ logo weer, want dat is immers het label waaronder Mercedes z’n elektrische aanbod verzamelt. De PHEV krijgt bovendien speciale rijmodi mee. Naast het gebruikelijke ‘Comfort’ en ‘Sport’ is er een modus om zo lang mogelijk elektrisch te rijden, wat zolang de stroomvoorraad strekt gebeurt tot 140 km/h. Ook in Comfort zal de auto zoveel mogelijk op stroom rijden, maar wordt meer rekening gehouden met de omstandigheden. Zoals we vaker zien bij dit soort auto’s, houdt de A-klasse rekening met de ingevoerde navigatiebestemming. Voert het laatste stuk door een stad, dan kan de auto zelf ‘bedenken’ dat een deel van de beschikbare stroom voor dat gedeelte van de rit moet worden bewaard.

De schakelflippers achter het stuurwiel zijn op het oog identiek aan die van elke andere A, maar hebben hier een dubbele functie. Als de verbrandingsmotor draait kan er gewoon mee worden geschakeld, maar als dat niet het geval is dienen ze om de mate van regeneratief remmen in te stellen. Ook dit kan de auto echter automatisch, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de radar van de adaptieve cruise control.

Hatch, sedan, B én... CLA?

Mercedes-Benz zet de komende tijd volop in op plug-inhybrides en wil volgend jaar niet minder dan 20 verschillende modelvarianten met zo’n aandrijflijn in huis hebben. Twee daarvan worden binnenkort gepresenteerd, want behalve als hatchback komt de A-klasse PHEV ook als sedan beschikbaar. Een B-klasse met deze aandrijflijn is al aangekondigd en hoewel dat niet voor de CLA geldt, maakt Mercedes er geen geheim van dat die auto ‘erg logisch’ zou zijn. Reken er dus maar op dat die auto komt en dan is de Shooting Brake-versie van die auto een logische volgende stap.