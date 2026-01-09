Ga naar de inhoud
Leapmotor B10 Hybrid EV is altijd elektrisch aangedreven plug-in hybride

Elektrisch aangedreven plug-in hybride

Leapmotor B10
Lars Krijgsman

De Leapmotor B10 is niet langer altijd een elektrische auto. Dit is de Leapmotor B10 Hybrid EV. Die is altijd elektrisch aangedreven, maar heeft ook een benzinemotor aan boord.

De Leapmotor B10 had tot op heden altijd een elektrische aandrijflijn. Die bestaat uit een 218 pk sterke elektromotor en een 56,2-kWh of 67,1-kWh accupakket. In navolging van zijn grote broer Leapmotor C10 krijgt de B10 nu ook een elektrisch aangedreven variant met een benzinemotor. Die heet voluit Leapmotor B10 Hybrid EV.

Er scheutig met specificaties is Leapmotor nog niet. Gemakshalve gaan we er vanuit dat hij net als de vergelijkbare variant van de C10 een 215 pk sterke elektromotor heeft die de aandrijving verzorgt. De verbrandingsmotor is een 1,5-liter viercilinder. Die drijft in geen enkel geval de wielen aan en dient puur voor het bijladen van de accu. Die accu is met 18,8 kWh dan ook aanzienlijk kleiner dan die in de puur elektrische B10's. De Leapmotor B10 Hybrid EV zou 80 kilometer elektrisch moeten kunnen rijden voordat de benzinemotor aan de slag moet. Het totale bereik ligt volgens het merk op 900 kilometer.

Uitgebreide technische specificaties en prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.

Leapmotor B10

