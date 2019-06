Alpine teast nog even door

We verwachten een sportievere versie van de A110. Een auto die al sinds zijn introductie hoge ogen weet te gooien. Dit jaar greep de auto nog nét mis bij de verkiezing van Auto van het Jaar en mocht de I-Pace net een tree hoger op het podium staan. Toch gaat de auto stiekem alweer even mee en kennen wij nog steeds maar drie versies. Tijd voor wat nieuws moeten ze in Dieppe hebben gedacht, want sinds deze week verblijden de Fransen ook met verschillende teasers.

De nieuwe rits platen geven eindelijk een beter beeld van de auto. Het ontwerp lijkt - terecht - ongewijzigd, maar de matzwarte kleur geeft een indicatie van wat we kunnen verwachten. Vaak staat dat bij fabrikanten natuurlijk in het teken van sportiviteit. Of er dan ook daadwerkelijk iets wordt veranderd aan de huidige 1.8 met 252 pk is niet duidelijk. Mogelijk krijgt de Alpine wat Trophy-genen van zijn Mégane-neefje. Die versie van de Renault Mégane RS heeft 300 pk en 420 Nm koppel. Naar verluidt trekt Alpine vandaag het doek van de nieuwe versie van de Alpine A110.