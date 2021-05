Alpine A110 Légende GT 2021: alles in één

In 2018 presenteerde Alpine de toen net nieuwe A110 als Pure en Légende. De twee versies volgend de introductieversie als het ware op en hadden verschillende karakters. De Pure was de meer ‘hardcore’ versie van de twee, een lichtgewicht variant gericht op prestaties. De Légende is een wat meer GT-achtige auto, met meer luxe en een fraaiere afwerking.

In het najaar van 2019 volgde de Alpine A110S. Dat is juist een sportievere en ook snellere variant, die met 292 pk 40 pk meer levert dan een reguliere A110. Alpine weet de S en de Légende nu met elkaar te combineren en noemt het resultaat Alpine A110 Légende GT 2021. Met 1.134 kg is de nieuwe versie net wat minder licht dan een ‘S’ (1.114 kg), maar met een 0-100-tijd van 4,4 seconden hoeft hij zich niet te schamen. De top ligt op 250 km/h.

Het ‘Légende’-gedeelte komt terug in luxe en aankleding. De auto krijgt ‘Sabelt Comfort’-kuipstoelen, Dinamica-hemelbekleding (Alcantara-achtig), speciale vloermatten en aluminium pedalen mee. Voor het exterieur noteren we 18-inch Grand Prix-wielen en gouden remklauwen. Qua carrosseriekleuren blijft de keuze beperkt tot Mercury Silver in mat of glanzend Abyss Blue. In het laatste geval worden de stoelen in bruin uitgevoerd, terwijl de grijze Alpine zwart leer meekrijgt.

De Alpine A110 Légende GT 2021 kost minimaal € 81.390, waarmee de auto die alle topversies combineert uiteraard net even meer kost dan z’n voorgangers. Wie er één wil, kan terecht bij Alpine Center Hengelo of Alpine Center Soestdijk. Dat kan niet eindeloos, want in totaal worden er slechts 300 exemplaren gebouwd.