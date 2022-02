Alpina B8 Gran Coupé krijgt opfrisbeurt

De oorspronkelijke B8 Gran Coupé was niet bepaald een lang leven beschoren. Alpina onthulde het model namelijk pas in maart vorig jaar, wat betekent dat zijn levensduur beperkt is gebleven tot amper negen maanden. Net als bij de gefacelifte 8-serie krijgt de opgefriste B8 Gran Coupé een nieuwe indeling van de grille met dubbele spijlen in een u-vorm. Die grille is voortaan ook verlicht. Daarnaast herzag Alpina de luchtinlaten in de voorbumper. In de centrale luchtinlaat onder de grille zat eerst nog een honinggraat-patroon, maar nu zitten er twee horizontale lamellen in. Die zitten eveneens in de luchtinlaten aan weerszijden van de voorbumper, waarmee die er ten opzichte van de pre-facelift ieder één lamel bij krijgen.

Op de voorkant na blijft het exterieur van de B8 Gran Coupé ongewijzigd. In het interieur zit voortaan net als bij de 8-serie een groter 12,3-inch centraal touchscreen voor het iDrive-systeem. Dat is echter ook nog gewoon met een draaiknop op de middenconsole te bedienen, in de B8 voorzien van een gegraveerd Alpina-logo. De krachtcentrale is één op één overgenomen van de vorige B8 Gran Coupé: dat is namelijk nog steeds de 4.4 biturbo V8 met 621 pk en 800 Nm koppel. Daarmee lanceer je de B8 in 3,4 seconden naar de 100 km/h en knal je desgewenst door tot een onbegrensde topsnelheid van 324 km/h. Via een speciaal Alpina-uitlaatsysteem pompt de V8 zijn beschaafde - daar staat Alpina immers voor - brul de wereld in.

In Duitsland is de vernieuwde Alpina B8 verkrijgbaar vanaf €162.100 inclusief belastingen. In Nederland kun je bij Dusseldorp Alpina een offerte aanvragen voor een Alpina B8, maar reken er maar op dat de Nederlandse prijs van de B8 ver boven de twee ton zal uittorenen. Dat is nog voordat je met de uitgebreide personaliseringsmogelijkheden van Alpina aan de slag bent gegaan.