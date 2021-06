Van de grote actieve autobouwers zijn alleen Volkswagen en Volvo goed op weg om hun ambitieuze elektrificatiedoelen te halen. Dat stelt de European Federation for Transport and Environment (T&E). Andere merken hebben ook elektrificatieplannen, maar die zijn volgens het onderzoek niet concreet of haalbaar genoeg.

Transport & Environment, dat zich in Europa hard maakt voor groene mobiliteit, nam in het betreffende onderzoek de elektrificatieplannen van de grootste in Europa actieve autobouwers onder de loep. Een pure EV-bouwer als Tesla hoort daar dus niet bij en is voor dit onderzoek uiteraard ook niet relevant.

Van alle ‘mainstream’ spelers blijken alleen Volvo en Volkswagen met de huidige plannen goed op weg om de door zichzelf en de EU gestelde doelen te halen. De EU lijkt tot nu toe vooral te dicteren dat er in 2030 minimaal 30 miljoen EV’s moeten rondrijden, maar in de tussentijd gaan veel autobouwers een stap verder door te roepen dat men rond of in 2030 uitsluitend volledig elektrische auto's wil leveren in Europa. Dat is volgens T&E echter slechts in een beperkt aantal gevallen plausibel. Alleen Volvo en Volkswagen komen volgens de organisatie met concrete plannen die het ambitieuze doel haalbaar moeten kunnen maken.

Het onderzoek geeft iedere autobouwer een ‘EV Readiness Index’-score, gebaseerd op onder meer de huidige plannen, de voorspellingen voor 2025 en de plannen die de autobouwer in kwestie zelf communiceert aangaande het magische jaar 2030. Renault volgt volgens die Index als eerste na Volvo en Volkswagen, gevolgd door Hyundai en Kia.

Ambitie ontbreekt

Daarna komen de grote autobouwers die afgaande op dit onderzoek níet voldoende afstevenen op een groene toekomst. Bij Stellantis, Daimler, Jaguar Land Rover en BMW ontbreekt het volgens de onderzoekers zelfs aan een duidelijke ambitie. BMW en Daimler vertrouwen volgens hen bovendien teveel op hybrides, iets wat uiteraard ook voor hekkensluiter en hybride-bouwer Toyota geldt. Dat Japanse merk heeft nog geen doel voor 2030 en rekent voor 2025 op tien procent EV-aandeel. Te weinig, vindt T&E.

Ford wordt nog wel uitgelicht om z’n duidelijk gestelde ambitie om in 2030 in Europa uitsluitend EV’s te leveren, maar het merk slaagt er volgens T&E onvoldoende in om die plannen geloofwaardig te maken. De onderzoekers stellen zelfs dat in 2025 nog maar 13 procent van de Fords volledig elektrisch zal zijn.

Andere bevindingen

Toch is er wel een duidelijke groei waarneembaar in het aantal EV’s. Zo verwachten de onderzoekers dat er in de 27 EU-landen in 2025 3,3 miljoen EV’s worden gebouwd, tegenover 1 miljoen stuks dit jaar. Daarmee groeit het aandeel van volledig elektrische auto’s van 7,4 naar 24,2 procent. In 2030 wordt de barrière van 50 procent geslecht en worden hier naar verwachting 6,7 miljoen volledig elektrische auto’s gebouwd.

Voor plug-inhybrides verwacht T&E dat de piek in 2026 aanbreekt. Dan is 12 procent van de Europese productie een stekkerhybride, waarna de volledig elektrische auto de PHEV langzaam naar de achtergrond moet doen verdwijnen.