Alfa Romeo Giulia SWB Zagato schemert door

Er komt binnenkort iets heel bijzonders onder een doek vandaan in Italië. Zagato stoomt namelijk de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato klaar, een ongetwijfeld behoorlijk vertimmerde Giulia met het kloppend hart van de Giulia Quadrifoglio. Alfa Romeo beloofde eerder dit jaar al dat er een nieuwe tweedeurs coupé aan komt en mogelijk doelde het daarmee op deze creatie van Zagato. Want dat het een tweedeurs wordt, staat nu wel vast. Op een aantal nieuwe teaserbeelden zien we namelijk al een stukje van het interieur. Daarin zien we twee deels uit koolstofvezel opgetrokken racestoelen, met daarachter iets dat lijkt op een deel van een kooiconstructie. De Alfa Romeo Giulia SWB Zagato biedt dus slechts aan twee inzittenden ruimte en heeft in tegenstelling tot de reguliere Giulia dus ook geen achterportieren.

Wat nog meer duidelijk wordt, is dat de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato een motorkap krijgt die vlak voor de voorruit opent en aan de voorkant van de auto scharniert. Net het tegenovergestelde van wat gebruikelijk is. Dat geeft een lekker klassiek en sportief tintje aan de auto. Onder die motorkap ligt de zescilinder die we al kennen van de Giulia Quadrifoglio die als basis voor de Giulia SWB Zagato dient. Normaal gesproken is die 2.9 biturbo V6 in de Giulia Quadrifoglio goed voor 510 pk vermogen, maar kijk er niet gek van op als de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato een stuk sterker wordt.

Op het schemerige beeld van de neus zien we nog niet heel veel, maar wel dat de auto ook een grotendeels hertekend front krijgt met scherp gelijnde koplampen en een heel andere voorbumper. De achterkant wordt echter nóg spectaculairder, zo zagen we al op bovenstaande eerder gedeelde teaserfoto. De Alfa Romeo Giulia SWB Zagato (die zoals 'SWB' al aangeeft ook korter wordt dan de reguliere Giulia) krijgt namelijk een wulps gelijnd achterste met een streep ledverlichting die de contouren geheel volgt. We verwachten snel meer te zien van de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato.