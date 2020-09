Albon op het podium na chaotische Grand Prix van Toscane

De Formule 1 reed afgelopen weekend voor het eerst op Mugello, het Toscaanse circuit dat eigendom is van Ferrari. Het was een behoorlijk chaotische race: twee rode vlaggen, waarbij het evenement compleet werd stilgelegd, vormden het ultieme bewijs daarvan. De Mercedessen waren wederom dominant. Bij Red Bull had alleen Alexander Albon reden voor een feestje.

Max Verstappen had op Mugello een kans om de beide Mercedessen het leven zuur te maken. Helaas voor de Nederlander kwam er in de eerste ronde al een einde aan zijn race. Tijdens de start kwam hij al moeilijk weg door problemen met zijn motor. Hierdoor kwam hij in de drukte van het middenveld terecht. Zijn RB16 werd van achteren aangetikt door de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen, die op zijn beurt weer moest uitwijken voor Pierre Gasly. Verstappen belandde in de grindbak, probeerde nog even weg te rijden, maar zijn achterwielen groeven zich bij iedere dot gas alleen maar verder in. Einde oefening, overigens ook voor Gasly.

Na zeven ronden achter de Safety Car kon de race weer van start gaan, maar toen sloeg het noodlot opnieuw toe. Op het rechte stuk probeerden de coureurs zich optimaal te positioneren achter Valtteri Bottas, die het tempo bepaalde. Bij dat positioneren, waarbij de snelheid niet constant is, maakte Antonio Giovinazzi een inschattingsfout en reed hij vol in op Carlos Sainz, die vervolgens Kevin Magnussen weer raakte. De coureurs stapten ongedeerd uit, maar het rechte stuk was bezaaid met onderdelen en wrakken. Zodoende zag de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om de race stil te leggen. Na het opruimen verzamelden de coureurs zich weer op hun posities en ging de race weer van start. Het duurde echter niet lang of Lance Stroll zat in de muur. De wedstrijdleiding besloot tot een herhaling van zetten en zwaaide opnieuw met de rode vlag.

Alexander Albon greep zijn kans toen de race in zijn slotfase was beland. De teamgenoot van Verstappen wist Sergio Perez en Daniel Ricciardo al snel in te halen en reed op die manier naar zijn eerste podium toe. Lewis Hamilton wist wederom de overwinning naar zich toe te trekken. Of Verstappen hem daar wellicht van had kunnen weerhouden, zullen we nooit weten. Over twee weken rijdt de Formule 1 wederom op een geheel nieuw circuit voor de sport: het Autodromo do Algarve in Portugal.