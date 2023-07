Afname chiptekort ook zichtbaar in registratiecijfers bedrijfswagens

Na een drietal dramatische jaren zit het aantal Europese registraties van bedrijfswagens in de lift. In de eerste helft van 2023 werden een stuk meer busjes - en vrachtwagens en bussen - op kenteken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont vooral dat de ernst van het chiptekort behoorlijk is afgenomen.

Even ter illustratie: in de eerste helften van 2018 en 2019, de laatste twee jaar vooraf aan de maatschappij-ontwrichtende coronacrisis, werden respectievelijk 1,07 miljoen en 1,1 miljoen lichte bedrijfswagens (tot 3,5 ton) op kenteken gezet in de Europese Unie. Dit jaar, 2023, zijn dat er 725.418 - en dat is een 11,6 procent hoger getal dan dat van vorig jaar. De lichtebedrijfswagenindustrie heeft dus reden tot optimisme, al is de verkoop nog lang niet terug op het oude niveau. Vooral het chiptekort dat ontstond tijdens de pandemie belemmerde de productie, al was de vraag naar producten tijdens de pandemie ook niet altijd even groot.

Het overgrote deel van de in Europa nieuw geleverde busjes is overigens nog altijd een exemplaar met een dieselmotor: 83,4 procent. 7 procent is volledig elektrisch, en daarmee is de elektrische bedrijfswagen populairder dan die op benzine. 6,1 procent heeft louter een benzineverbrandingsmotor, 2,3 procent een hybride-aandrijflijn en 1,3 procent valt in de categorie 'anders' en loopt op gas of waterstof. Het aantal registraties van elektrische busjes is met 50.708 stuks overigens ruim 100 procent groter dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Energietransitie bij bussen en vrachtwagens

Nu weten we dat het hier geen BusWeek of VrachtwagenWeek is, maar in het licht van de energietransitie is het interessant om de verschuivingen in aandrijfvormen bij bussen en vrachtwagens even te belichten. Ook die industrieën trekken behoorlijk bij, aangezien voor vrachtwagenregistraties in H1-2023 een plus van 20 procent en voor busregistraties een plus van 15 procent werd genoteerd.

Bij de vrachtwagens staat diesel als energiedrager nog met stip op één: 95,6 procent is diesel, 1,3 procent een EV en 2,9 procent is 'anders' (en dus lng, cng of waterstof). De gemiddelde nieuwe Europese bus is al een stuk 'groener', want 4,4 procent is een EV en 14 procent een hybride. 8,6 procent is 'anders' en 63 procent diesel. De populariteit van alternatieve energiedragers in de busindustrie is overigens gemakkelijk te verklaren: bussen hoeven doorgaans niet zulke grote afstanden af te leggen als vrachtwagens, vergen minder koppel en rijden vaak in steden, waar minder fijnstofuitstoot een pre is.