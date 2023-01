Weinig bedrijfswagens geleverd in EU in 2022

In 2022 zijn er in de EU 18,1 procent minder lichte bedrijfswagens geleverd dan in 2021, als gevolg van onderdelentekorten. Dat becijfert ACEA. Ook in Nederland bleef de verkoop van busjes tot 3.500 kg achter. De totale bedrijfsautomarkt in de EU-landen (inclusief zwaardere commerciële voertuigen) was in 2022 zelfs kleiner dan in 2020, het jaar waarin de wereld met veel onzekerheden te maken had. Richting het einde van afgelopen jaar trok de verkoop wel weer aan.

In de Europese Unie zijn in 2022 net geen 1,3 miljoen lichte bedrijfswagens (busjes met een gewicht tot 3.500 kg) verkocht. Dat is 18,1 procent minder dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van ACEA. Voor Nederland specifiek is de krimp vergelijkbaar. Hier werden in elke maand van 2022 minder busjes verkocht dan in dezelfde maanden in 2021. Vooral in de eerste vijf maanden van 2022, toen de onderdelentekorten nijpender waren dan later in het jaar, was de hoeveelheid geregistreerde busjes ten opzichte van het jaar ervoor klein.

ACEA noemt naast de tekorten aan onderdelen (waaronder chips) geen andere oorzaken voor de teruggelopen registratieaantallen. Wel laten de grafieken van de brancheorganisatie zien dat de registraties vooral minder talrijk waren in de eerste helft van 2022. In december van dat jaar was de totale bedrijfswagenregistratie (lichte plus zwaardere commerciële voertuigen) maar 5 procent minder omvangrijk dan in dezelfde maand van 2021, terwijl over het hele jaar een min van 14,6 procent geldt.

2023

Gezien de voorzichtig positieve uitlatingen van autofabrikanten met betrekking tot het achter ons laten van het chiptekort, zou het kunnen dat 2023 een rooskleuriger jaar wordt voor bedrijfsautofabrikanten. Mogelijk dat het wegwerken van leveringsachterstanden het aantal registraties een impuls geeft. Anderzijds zou het aantal nieuwe bestellingen als gevolg van een onzekerder economie en de gestegen rentes tegen kunnen vallen. Afwachten dus.