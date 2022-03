Acura Integra: terugkeer van een oude naam

De Acura Integra is terug! Na een afwezigheid van 21 jaar maakt de modelnaam zijn rentree op de Noord-Amerikaanse markt. De nieuwe Acura deelt zijn basis - net als in het verleden - met de Honda Civic, maar gaat qua uiterlijk geheel zijn eigen weg.

Het uiterlijk van de nieuwe Integra komt niet bepaald als een verrassing. De productieversie lijkt namelijk als twee druppels water op de Integra Prototype die Acura vorig jaar liet zien. De Acura Integra was van 1986 tot 2001 onder die naam leverbaar in de Verenigde Staten, daarna werd het model omgedoopt naar Acura RSX. Die was tot 2006 alleen als coupé leverbaar. De nieuwe Integra is een vijfdeurs liftback die op het platform van de Honda Civic staat. Daarmee grijpt Acura terug op de eerste Acura Integra, die ook als vijfdeurs liftback te krijgen was.

De Integra oogt een stuk sportiever dan de Civic, wat voornamelijk te danken is aan de scherper gelijnde koplampen en de grotere, hoekige grille. De achterlichten zijn juist wat meer afgerond en lopen naar buiten toe breder uit. Op de kofferklep zit een subtiel spoilerlipje. Onder de motorkap huist dezelfde 1.5 viercilinder turbomotor met VTEC als in de Amerikaanse Honda Civic Si. Die krachtbron is goed voor 200 pk en drijft de voorwielen aan. Standaard koppelt Acura die krachtbron aan een CVT-automaat, optioneel is een handgeschakelde zesbak te krijgen. Kies je voor die handbak, dan krijg je er meteen een limited-slip differentieel bij.

Het exterieur van de Integra was geen verrassing meer, het interieur is nu wel voor het eerst te zien. Ten opzichte van de Civic is dat eigenlijk nauwelijks verrassend. De Acura heeft een iets andere opzet van het dashboard en de middenconsole, waarbij de ventilatieroosters niet zoals bij de Civic over de gehele breedte van het dashboard uitgesmeerd zijn. Het centrale scherm en de bedieningselementen voor de klimaatcontrole zitten dan wel weer op dezelfde plek. Zaken als een digitaal instrumentarium en een touchscreen dat overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto, zijn standaard aanwezig.

In de Verenigde Staten beginnen de prijzen van de Acura Integra bij 30.000 dollar, omgerekend €27.311. Daarmee is de Integra 2.700 dollar duurder dan de Civic Si, die in Amerika voor 27.300 dollar (€24.853) in de orderboeken staat. In Europa en in Nederland hoeven we de nieuwe Acura Integra niet te verwachten.