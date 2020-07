AC Cobra gaat (elektrisch) verder

In de lange geschiedenis van AC Cars is het regelmatig van eigenaar naar eigenaar gegaan. Inmiddels staat het al jaren onder leiding van de niet geheel onbesproken Zuid-Afrikaan Alan Lubinsky, die de productie van gelimiteerde Cobra's meermaals aanslingerde. Nu is het tijd voor een nieuwe reeks Cobra's, met een opvallende noviteit: de Cobra wordt namelijk als volledig elektrische variant leverbaar.

De auto ziet er nog precies zo uit als je verwacht en heeft zelfs het bekende ladderchassis nog, al biedt dat voortaan ruimte aan een elektromotor en een accupakket. De Series 1 Electric beschikt over een 313 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een 54 kWh-accupakket. Volgens AC snelt de elektrische Cobra in 6,7 seconden naar 100 km/h en heeft de minder dan 1.250 kilo wegende tweezitter een actieradius van 241 kilometer. Laden gaat met een capaciteit van 6 kW, dus je moet wel even geduld hebben.

Voor wie het liever bij het bekendere verhaal houdt, wordt de Cobra ook gewoon weer leverbaar met een verbrandingsmotor. De Cobra 140 Charter Edition, zoals de auto voluit heet, combineert z'n klassieke looks met de 2.3 EcoBoost van Ford. Net als vanouds klopt er dus weer een Ford-hart in de stijlvolle neus. De viercilinder is in de Cobra goed voor een vermogen van 354 pk en een maximumkoppel van 440 Nm. De Cobra 'zonder stekker' is lichter dan de elektrische variant; 1.100 kilo weegt-ie. Hij is ook iets sneller, want in 6 seconden zit je vanuit stilstand op 100 km/h.

Van de Cobra Series 1 Electric worden 58 exemplaren gebouwd, een referentie naar de leeftijd van de AC Cobra. De EV wordt leverbaar vanaf omgerekend €152.243 exclusief belastingen. De Cobra 140 Charter Edition komt aanvankelijk ook in een oplage van slechts 58 stuks, al lijkt men er daar mogelijk op den duur meer van te gaan bouwen. Die moet minimaal €93.755 opbrengen (wederom exclusief belastingen).