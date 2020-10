'Aantal autodiefstallen lijkt af te nemen door coronavirus'

Vanaf maart werden minder auto's gestolen en ook in april, mei, juni en juli was het aantal voertuigdiefstallen lager dan in het jaar ervoor. In augustus werden vervolgens meer auto's gestolen en in september juist weer minder ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. "Natuurlijk is en blijft het gissen wat de precieze oorzaak is", aldus André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. "Het lijkt erop dat ook voertuigcriminelen in de ban van corona zijn."

Volgens Bouwman voeren de regio's Oost-Nederland, Rotterdam en Amsterdam de top drie aan in het aantal voertuigdiefstallen. In Oost-Nederland is het aantal gestolen auto's min of meer gelijk gebleven. In Amsterdam is het aantal diefstallen met 17 procent gedaald en in Rotterdam juist met 14 procent gestegen. "Hoewel we geen harde feiten hebben, kan de stijging in Rotterdam te maken hebben met de haven. Wij denken dat criminelen, die steeds vaker ‘op bestelling’ stelen, minder via de weg en meer via de havens wegzetten", aldus Bouwman.