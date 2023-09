'96 procent benzinerijders wil niet overstappen naar elektrische auto'

Het ziet er niet naar uit dat veel mensen staan te trappelen om elektrisch te gaan rijden. Dat blijkt althans uit het onderzoek waarover AD.nl bericht. Maar liefst 96 procent van de ondervraagden zegt niet van plan te zijn over te stappen op een elektrische auto. Meer dan de helft van de ondervraagden noemt de hoge aanschafprijs als belangrijkste reden, gevolgd door twijfels over de accuconditie (37 procent) en de beperkte actieradius (25 procent). De overheid probeert uit alle macht om consumenten over te halen, onder meer door een riante subsidie voor tweedehands (€2.000) en nieuwe elektrische auto’s (€2.950). Toch blijft de gemiddelde vraagprijs dus voor veel mensen nog te hoog.

Wat ook mee lijkt te spelen, is dat elektrisch rijden in de nabije toekomst financieel minder voordelig wordt. Jasper Verweij, expert bij Gaspedaal.nl, legt uit: "Er is nog veel onzeker rondom de toekomst van elektrisch rijden in Nederland. Nu zijn elektrische auto’s vrijgesteld van wegenbelasting, maar het plan is dat vanaf 2026 af te schaffen. Ook gaat de bijtelling over drie jaar omhoog van 16 naar 22 procent. Dat maakt elektrische auto’s er niet aantrekkelijker op en dat zien wij in onze cijfers terug.”

De verkoop van nieuwe elektrische auto's zit nog wel in de lift, maar de handel in tweedehands elektrische auto's stagneert, zo blijkt uit cijfers van RDC. In het eerste halfjaar van dit jaar werden twee procent minder tweedehands elektrische auto's verkocht in vergelijking met vorig jaar.