800ste Tesla Supercharger-station in Europa

Tesla blijft zijn Supercharger-netwerk in hoog tempo uitbreiden. Aan het snellaadnetwerk van Tesla is nu de 800ste Superchargerlocatie toegevoegd. In Nederland heeft Tesla momenteel 38 stations met Superchargers.

De 800ste locatie waar Tesla zijn Supercharger-snelladers heeft staan is geopend in Frankrijk. Het Avignon Supercharger geheten laadstation is te vinden op de route naar Marseille en telt 28 Superchargers. Dat zijn er behoorlijk wat, maar het Franse Supercharger-station is niet het station met de meeste Superchargers. Die eer is voor het Nebbenes-laadstation in Noorwegen dat 44 Superchargers telt.

Tesla heeft niet alleen het aantal laadstations, maar ook het aantal Supercharger-laders per stations de laatste jaren gestaag uitgebreid. Een Supercharger-station had in 2013 gemiddeld nog vier Superchargers. Inmiddels telt een laadstation van Tesla gemiddeld 11 snelladers.

Supercharger en Nederland

Tesla's Supercharger-netwerk telt in Europa, verspreid over 30 landen, nu 800 laadstations met samen bijna 9.000 Supercharger-snelladers. De meest recente laders van Tesla zijn de V3 Superchargers met een laadvermogen van tot 250 kW. In Nederland zijn 38 Supercharger-stations die samen goed zijn voor meer dan 650 Supercharger-snelladers. De Superchargers zijn lang niet meer enkel voorbehouden aan Tesla's, ook elektrische auto's van andere merken kunnen er in toenemende mate- tegen een hoger tarief - volgejaagd worden met verse stroom.