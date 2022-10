40 procent van nieuwe auto's Mercedes-Benz naar China

China is voor tal van Europese (luxe)merken een uiterst belangrijke markt, zo ook voor Mercedes-Benz. Dat blijkt wel uit de meest recente verkoopcijfers. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Mercedes-Benz namelijk maar liefst 206.800 auto's in China. Dat is 37 procent meer dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal en is goed voor zo'n 40 procent van de totale verkoop (517.800 auto's). Over het hele jaar tot nu toe gezien komt de Chinese markt uit op zo'n 37 procent van Mercedes' verkopen. Het is daarmee de grootste afzetmarkt voor het merk. Azië in zijn geheel is zelfs goed voor bijna de helft van alle verkopen.

De verkopen in China trekken mogelijk nog verder aan, nu het land langzaam maar zeker weer wat op lijkt te krabbelen na de langdurige lockdowns vanwege het coronavirus. Tegelijkertijd staat Mercedes-Benz voor een nieuwe uitdaging dichter bij huis. Vanwege de hoge energieprijzen ziet het zich genoodzaakt maatregelen te nemen. Het merk denkt het gasverbruik misschien te kunnen halveren zonder dat de productie daardoor terugloopt. Daar is Mercedes veel aan gelegen, want tot op heden verkocht het dit jaar 6 procent minder auto's dan in het ook al uitdagende 2021.

Afgebeeld: de extra lange Mercedes-Benz C 260 L speciaal voor de Chinese markt.