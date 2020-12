30 jaar AutoWeek: dit was nummer 49 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 49 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 49?

Nieuws

Begin december is van oudsher niet de drukste periode van het jaar qua autonieuws en dat was 30 jaar geleden niet anders. Het opvallendste nieuwtje dat toen in AutoWeek stond, was de komst van de Renault 19 met een zestienklepper in de neus. Destijds was een 16v-motor nog hét teken dat je iets sportievers reed. De Renault 19 werd er inderdaad voor zijn tijd lekker rap mee. De topsnelheid lag op 212 km/h en de 137 pk sterke 1.8 was goed voor een 0-100 km/h-sprint die 8,5 seconden in beslag nam. Het bleef overigens niet bij sportievere prestaties, de 19 16v kreeg onder meer ook sportievere bumpers, een achterspoiler, een luchthappertje in de motorkap en kuipstoelen.

Iets minder relevant maar toch leuk nieuws kwam er van Ford. Dat had haar topmodel, de Scorpio, namelijk klaargestoomd voor de zakenman of -vrouw met chauffeur. De achterbank van de Scorpio werd omgetoverd tot 'rijdend kantoor'. Uit de stoel voor je kon je een laptop tevoorschijn halen op het uitklaptafeltje, in de middenarmsteun zat een faxapparaat, een printer en twee telefoons moesten het werken verder vergemakkelijken. Ook had de fax een automatische antwoordfunctie voor als er niemand in de auto zat. Extra halogeenverlichting zorgde tenslotte voor een goed verlicht 'rijdend kantoor'.

Tests

Liefhebbers van (zo goed als) verdwenen merken zouden hun vingers tegenwoordig aflikken bij AutoWeek 49 uit 1990. Om te beginnen stond er een test in van de Saab 9000 2.3 Turbo S. Een versie die de sportieve aspiraties van Saab maar al te duidelijk maakte. De 2.3 stampte er 200 pk uit en de bekende driespaakswielen, dikkere bumpers en subtiele achterspoiler zorgden ervoor dat de 9000 net zo vlot oogde als-ie was. De Saab maakte enorm indruk op de redacteur van dienst. Niet in de laatste plaats door de levendigheid en de koppelkromme van de motor. 'De sterkste Saab uit de geschiedenis kan het onder bepaalde omstandigheden zelfs een Ferrari Testarossa knap lastig maken'. Dat is nogal een claim.

Enkele pagina's verderop kwam de Lancia Dedra 2000 Turbo aan bod. Nog zo'n sportieveling die geen nazaten heeft in 2020. Een mooie mix tussen sportief en zakelijk, zeker ook door zijn rijk uitgeruste interieur. Aan de buitenkant ging het er subtiel sportief aan toe, met iets dikker aangezette bumpers en lichtmetalen wielen. Op de Dedra Integrale, net een tandje meer nog, kreeg je er ook nog een achterspoiler bij. Wel vielen er tijdens het rijden al enkele bijgeluiden op. Een wonder qua fabricage was de Lancia helaas niet.

Tegenwoordig struikel je over de SUV's, cross-overs en dergelijke auto's die met een 'coupélijn' nog wat leuker moeten ogen. Een échte coupé is een zeldzaamheid geworden. Wat dat betreft waren de jaren 90 het gouden decennium. Kijk eens naar de plaatjes hierboven. Zomaar een greep uit het aanbod van dat moment, in dit geval allemaal Duitsers. De hamvraag was waarom je voor een coupé zou gaan, aangezien ze een stuk minder praktisch en toch duurder waren dan een sedan of hatchback. Het antwoord laat zich raden: het uiterlijk. De Opel Calibra werd destijds door de redacteur als mooiste van deze vier Duitsers bestempeld. De Volkswagen Corrado maakte door zijn G-lader op technisch vlak én qua prestaties de meeste indruk.

Reportages

Helaas zit een uitgebreide wintersportvakantie er komende winter niet echt in, maar mocht je toch op pad gaan, dan mag je een 30 jaar oud advies ter harte nemen. In 1990 legden we namelijk uitgebreid uit hoe je zo goed mogelijk voorbereid op pad kon. Sneeuwkettingen om de wielen werden van harte aanbevolen voor de gebieden waar de wegen wel heel wit werden. Ook de skibox kwam uitgebreid aan bod. Vond je dat te ver gaan, dan waren skidragers natuurlijk ook een optie. Dat laatste zien we tegenwoordig niet vaak meer. Eerder volledige dakkoffers waarin behalve ski's ook nog extra bagage gaat. Hopelijk mag het snel allemaal weer van stal gehaald worden voor een lekker tripje naar de skiresorts!

Reclame

Bij de uitgebreide test tussen de Audi Coupé, Volkswagen Corrado, Opel Calibra en Mercedes-Benz 230 CE kwam het al aan bod; waarom zou je voor een coupé gaan als je daarmee zoveel praktische inzetbaarheid inlevert? Nou, Mazda zei de oplossing te hebben. De Mazda 626 ccoupé was volgens het merk 'net als de gewone 626' al sportief, zonder bij de coupé veel concessies te doen qua ruimte. Zo flitsend gelijnd als eerdergenoemde modellen was-ie echter niet, als je dan toch ergens op in moest leveren.