30 jaar AutoWeek: dit was nummer 39 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 39 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 39?

Nieuws

Met wat klein nieuws over een nieuw Seat-actiemodel voor de Marbella (de 'Colours'), een samenwerking tussen Tobo en Skoda voor trekhaken en een spoilerset voor de Mazda MX-5, lijkt het geen drukke week zo eind september. Verderop in het blad ontwaren we spionagebeelden van de zogenoemde 'Hyundai J-car'. De nieuwste middenklasser bij Hyundai was betrapt met nog wat camouflagemateriaal op zijn neus en kont, maar wat is die 'J-car'? We weten dan nog niet dat dit de voorbode van de Lantra zou zijn. Die positioneert Hyundai begin jaren 90 vakkundig tussen de Excel en de ruime Sonata. De Lantra, die je nu als ietwat forse voorvader van de i30 kunt beschouwen, verschijnt uiteindelijk in 1991 op Nederlandse wegen. Na een facelift in 1993 volgt al in 1995 de tweede generatie. Die oogt opvallend moderner met zijn rondere vormen én is ook leverbaar als stationwagon. Begin deze eeuw plakt Hyundai een 'E' voor de naam. Die Elantra blijft tot 2006 op de markt, waarna het i30-hoofdstuk begint.

Tests

In Japan rijden we met twee auto's die ontzettend veel van elkaar verschillen, maar onderhuids toch exact hetzelfde zijn: de Mitsubishi's Sigma en Starion. Die laatste stond elders op de wereld beter bekend als GTO of als 3000GT. Bij de testexemplaren vinden we in beide gevallen een 3,0-liter, goed voor 210 pk in de Sigma en zelfs voor 300 pk in de Starion. De Sigma belandde in Nederland ook op de weg als stationwagon.

In deze AutoWeek moet dit duo zijn meerdere herkennen in de opponenten in de triotest. Daarin schittert een supertrio: de Corvette ZR1, Lamborghini Diablo en Porsche 959. Dit drietal treedt tegen elkaar in het strijdperk op het circuit van Monza . Dertig jaar later nog steeds een jongensdroom voor velen! Met achtereenvolgens 390, 493 en 450 pk zijn het auto's met "technieken om U tegen te zeggen".

Reportages

Naast enkele grote artikelen over ongevallen met huurauto's (en de financiële gevolgen) en een verhaal over autokrediet, breekt een Donkervoort S8AT het blad doormidden als posterstory. Hollandse techniek met een flink prijskaartje.

Daarnaast stond Eindhoven 2 september 1990 op zijn kop door het Historisch Automobiel Festival. Daarbij reden zo'n 140 klassiekers dwars door het centrum van de lichtstad. Alfa Romeo voerde daarbij de boventoon, want dat was het themamerk van het evenement in 1990.

In het katern met gebruikte auto's wordt zoals elke week een occasion belicht met alle op- en aanmerkingen. Deze week leren we alles over een tweedehands Ford Escort. Daarnaar wordt kennelijk veel gevraagd, maar hij is ook onderhoudsgevoelig. Een van de grootste problemen is, hoe kan het ook anders, roest!

Advertentie

'Wat een power, wat een stijl, wat een auto!' Waarschijnlijk maakt niet iedereen direct de associatie met een Fiat Uno, maar het Italiaanse merk adverteert wel degelijk met deze superlatieven om de directe concurrent van de Peugeot 205 aan de man (of vrouw) te brengen. Niet zonder reden overigens, want de Uno - sinds 1983 op de markt - heeft zojuist een ingrijpende facelift ondergaan.