30 jaar AutoWeek: dit was nummer 36 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 36 in de winkel met een dubbeltest tussen de Kia XCeed en Toyota C-HR en sturen we voor het eerst met de plug-in hybride BMW 545e, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 36?

Nieuws

Waar autoland deze week druk in de weer is met de gloednieuwe Skoda Enyaq iV, Mercedes-Benz S-klasse en herziene Peugeot 3008 was er precies dertig jaar geleden heel anders nieuws te melden. Zo betreedt de Volvo 960 de troon van het Zweedse merk! Als flinke doorontwikkeling van de 760 laat de 960 zich halverwege 1990 voor het eerst zien. Daarbij wordt ook meteen duidelijk dat een bescheidener geprijsd broertje in de vorm van de 940 op de markt komt. De Volvo 960 staat uiteindelijk tot 1997 in de Nederlandse showrooms. Het model gaat dan nog kort als S90 door het leven waarna de S80 in 1998 het stokje overneemt.

Porsche heeft verder ook (kleiner) nieuws. Het kondigt aan dat het in 1991 met de Porsche 911 Turbo komt. De luchtgekoelde krachtbron is goed voor 320 pk. Voor die tijd buitenissige cijfers, maar met de kennis van nu bijna een lachertje. De huidige Porsche 911 Turbo is namelijk goed voor 580 pk ... Voor de 944 S2, de instapper op dat moment, heeft Porsche verder een nieuwe achterspoiler klaarliggen.

Tests

Opvallend genoeg staat er in AutoWeek 36 1990 geen dubbeltest centraal, maar laten veel nieuwkomers zich voor het eerst berijden. Neem de Opel Corsa, die flink onder handen is genomen. Dat mocht ook wel, want sinds zijn introductie in 1982 was de populaire Corsa nog nauwelijks bijgepunt. Naast een moderner uiterlijk, eist de zuinigere 1,2-liter injectiemotor veel aandacht op. Ook een andere primeur mag zich voor de eerste keer bewijzen: de Nissan Primera. Die zou vanaf oktober 1990 bij de dealers staan, maar AutoWeek mocht als primeur al een blokje om in de Japanner. Alle concurrenten in de middenklasse mogen hun borst natmaken, want in de test blijkt de Primera een geduchte tegenstander te worden. Anno 2020 hebben we in Europa afscheid genomen van de Almera. De Qashqai gaat nu door het leven als de geduchte concurrent voor de rest.

In de week hiervoor reden we al voor het eerst met de geheel nieuwe Ford Escort, maar deze week maken we kennis met de rest van het gamma. Bij Mitsubishi pikken we een auto van een heel ander formaat op voor een testronde: de personenversie van de L 300. Die is 11,5 centimeter hoger en biedt plek aan zeven passagiers. Het panoramadak is de eyecatcher van de bus, maar vergeet niet de "sfeervolle TL-verlichting" bij de passagiers op de achterbank ...

Reportages

De 2CV is na al die jaren nog één van de meest iconische auto's die ooit werd gebouwd. Ter ere van de 'Lelijke Eend' die eind juli 1990 uit productie ging wordt de gehele geschiedenis uitgebreid behandeld. Voor de Posterstory is verder een TVR S op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat blijkt een auto "om te stelen" te zijn.

In het occasiongedeelte wordt een drietal behandeld waarvan menig liefhebbershart sneller gaat kloppen: een gebruikte Fiat Uno Turbo, Opel Corsa GSi en Peugeot 205 GTI. Drie rappe kleintjes dus, maar waar op te letten bij de aankoop van een gebruikt exemplaar? Bij de Uno wil de benzinepomp het nog wel eens laten afweten, de Corsa wordt gekenmerkt door roestende remleidingen en de 205 wil nog wel eens flink wat olie lekken. Van alle drie blijkt de 205 de beste keuze. Dertig jaar later durven we dat nog steeds te zeggen. En als je een jaar of tien later toch eens had geweten wat ze tegenwoordig waard zijn!