30 jaar AutoWeek: dit was nummer 23 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar, dus daarom blikken we iedere week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 23 in de winkel met een triotest tussen de nieuwe Skoda Octavia, onze duurtest-Astra en een Kia Ceed en lees je alles over een Impreza uit 1999 met 400.000 kilometer op de klok. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 23?

Nieuws

Bij het zien van de eerste nieuwspagina's zou je verwachten dat het nieuws van week 23 in 1990 wel heel dun was. De Nederlandse Toyota-importeur krijgt namelijk prominent de ruimte in het blad om te vertellen over de kamelen die bij zijn gebouw staan te grazen. De nieuwe baby-kameel zoekt nog een naam... Iets verderop volgt gelukkig al snel meer écht nieuws in de vorm van de opvolger van de Alfa Romeo 75. De prachtige Italiaan is namelijk aan vervanging toe en zijn opvolger, in de vorm van de Alfa 155, banjert gecamoufleerd alvast door de sneeuw. Daar heeft AutoWeek foto's van weten te bemachtigen. We zijn ons dan nog niet bewust van de nieuwe naam. De enorme hoeveelheid camouflage aan de achterkant is meer dan bijzonder. Het geeft de sedan een achterkant van de Fiat Tempra Station Wagon: dat is nog eens camoufleren! De Alfa Romeo 155 verschijnt uiteindelijk twee jaar later op de markt.

Tests

Waar AutoWeek 22 uit 1990 uit z'n voegen barstte van het aantal tests, is het een week later een stuk rustiger. Nummer 23 wordt geopend met een test van de "zéér luxueuze, snelle, fluisterstille en peperdure Jaguar XJR-S". Voor een kwart miljoen staat de Brit dan te boek met zijn indrukwekkende koppel en een topsnelheid van 250 km/h. Hierna volgt een iets minder dikke test, hoewel het alsnog twee toch bijzondere auto's zijn. De Daihatsu Applause mag zich namelijk tegenover de Subaru Legacy bewijzen. Hun overeenkomst? Ze zijn allebei vierwielaangedreven! Hoewel de Subaru overduidelijk een maatje groter is, ligt het weggedrag verrassend dicht bij elkaar. Op een heuse slipbaan houden beide auto's zich goed en komen ze probleemloos aan de overkant.

In een derde test neemt de Toyota Starlet 1.3 XLi het op tegen de grotere Corolla in precies dezelfde 1.3 XLi-trim. Waar zitten de verschillen nu precies? Vooral de vering blijkt bij de kortere Starlet een stuk zachter. In de poster story komt een andere Toyota voorbij: de MR2. Die krijgt "ook voor de wegligging een dikke voldoende".

Reportages

Er staan veel verschillende reportages in AutoWeek 23 van 1990. Zo reist redacteur Don v.d. Voort met de Isuzu Trooper af naar het barre IJsland, bezoekt men een exclusieve Nederlandse veiling en passeren Trabantjes die nooit in productie zijn gegaan zoals de P610 (1974), de P603 (1979) en de P601 (1982) de revue. Uit een andere reportage blijkt dat, in tegenstelling tot in Amerika, er in Nederland geen gegevens zijn over het aantal keren dat een auto-type bij een ongeluk betrokken is. Maar waarom niet? Daarnaast wordt het verschil tussen de tiptronic automaat en de handgeschakelde vijfbak uit de Porsche Carrera 2 belicht.

Advertentie

Het is nu niet meer voor te stellen, maar in de jaren '90 was het nog de normaalste zaak om voor sigaretten te adverteren in tijdschriften. Zo ook Caballero, dat paginagroot zijn 'avontuurlijke sigaretten' promoot. "Er valt nog zoveel te beleven"; een bijzondere tekst om sigaretten te promoten.