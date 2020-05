'15 procent ziet af van aanschaf auto door corona'

Dat de verkoop van nieuwe en gebruikte auto's drastisch zou afnemen door de huidige situatie met het coronavirus, was natuurlijk wel te verwachten. In diverse landen mochten mensen de afgelopen tijd enkel naar buiten voor essentiële zaken en daar hoort een bezoekje aan de autodealer natuurlijk niet bij. Ook onder soepelere omstandigheden, zoals hier in Nederland, slaan veel mensen dit voorlopig even over. Dat merken we in de cijfers, want hier werden afgelopen maand maar liefst 53 procent minder nieuwe auto's verkocht dan in april vorig jaar.

De voorzichtige hoop is dat de komende maanden de situatie wat versoepelt en dat kan uiteraard leiden tot een opleving in de autoverkopen. Bovag liet onderzoeken hoe mensen die van plan waren een auto te kopen er nu tegenaan kijken. Wat blijkt: 60 procent liet zich überhaupt niet ontmoedigen en besloot gewoon de aankoopplannen door te zetten in deze periode. 20 procent heeft besloten om toch even wat langer te wachten, maar is vooralsnog van plan om op den duur toch de aankoop door te zetten. Maar dan de voor de branche meest zorgelijke statistiek: 15 procent van de ondervraagden zegt besloten te hebben om geheel van de aanschaf van een auto af te zien.

30 procent van de ondervraagden geeft aan dat zorgen over de eigen financiële situatie meespelen. Dat leidt in sommige gevallen dus tot uitstel of afstel van de aanschaf van een auto. Ook blijkt er een verschuiving in de plannen te zijn: 6 procent van de mensen die aanvankelijk naar een nieuwe auto keken, kijken nu naar een gebruikte auto.