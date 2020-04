15 miljoen hybrides van Toyota en Lexus

Hybride techniek staat bij zowel Toyota als Lexus hoog in het vaandel. Sinds de marktintroductie van de eerste generatie Prius in 1997 hebben de twee merken gezamenlijk wereldwijd 15 miljoen hybride voertuigen verkocht.

Begin 2017 meldde Toyota vol trots dat het sinds 1997 wereldwijd 10 miljoen hybrides aan de man heeft gebracht. Drie jaar later hebben Toyota en Lexus totaal samen maar liefst 15 miljoen hybride voertuigen weten te slijten.

Van de 15 miljoen hybrides die Toyota en Lexus wereldwijd hebben verkocht, hebben er meer dan 2,8 miljoen in Europa een eigenaar gevonden. Sowieso boeren de twee merken in ons werelddeel goed wat betreft de verkoop van auto's met elektro-ondersteuning. Vorig jaar was 52 procent van de auto's die de twee merken wereldwijd verkochten voorzien van hybride techniek, terwijl in Europa maar liefst 63 procent van het totale verkoopvolume een Hybrid was.

Hoewel Toyota en Lexus zich de afgelopen jaren op elektrificatiegebied vooral gericht hebben op hybridetechniek, is er ook al jaren aandacht voor brandstofceltechniek (Mirai). Daarnaast verkoopt Toyota in China een volledig elektrische versie van de C-HR en lanceerde Lexus een elektrische variant van de UX, de UX300e.

Toyota meldt dat het in ieder geval tot 2025 in Europa veertig nieuwe of vernieuwde geëlektrificeerde modellen lanceert. Daar zitten minstens tien zogenoemde Zero Emission-modellen tussen. In dit geval dus volledig elektrische auto's of exemplaren met een brandstofcel aan boord.