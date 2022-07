10 Jaar Barrelbrigade, deze vier rijden nog rond

Op dit moment draait de productie van de Barrelbrigade 2022 op volle toeren. Drie redacteuren kochten met beperkt budget drie occasions en vechten nu uit wie de beste aankoop deed en wie zich de miskoop van het jaar liet aansmeren. Maar eerst blikken we terug op tien jaar gerammel, lekkages, ellende en (leed)vermaak. Wist je dat niet elk barrel in de shredder eindigde? Maar liefst vier ex-barrels rijden tot op de dag van vandaag rond. Met één wel heel bijzondere overlever.

Toen we in de herfst van 2012 op het idee kwamen om van de opbrengst van onze duurtest-occasion Kluk-Kluk (een Jeep Grand Cherokee) iets anders te kopen, ontstond het idee voor een competitie: de Barrelbrigade was geboren. Toen nog met € 300 budget per persoon kochten drie redacteuren een auto. Sindsdien zijn er zes edities van de Barrelbrigade geweest en betraden twintig dubieuze tweedehandsjes ons minstens zo dubieuze schavot. Tweemaal haalde een barrel het einde van de competitie niet eens en werd hij onderweg vervangen. De meeste barrels die het wel haalden, verdwenen na het feest richting de sloop of beleefden nog een korte, pijnlijke oude dag alvorens ze hun welverdiende pletsessie kregen. Maar niet allemaal ...

Laatste adem

In 2019 kruisten Nic, Jan en Michiel de degens met in die volgorde een Mercedes-Benz A-Klasse, een Renault Mégane Scénic en een Ford Thunderbird. Van een leien dakje ging het niet en al helemaal niet voor Jan, want hij trapte af met een prachtige Alfa Romeo 156, die echter op de Duitse autobahn zijn laatste adem uitblies. Een bevriende handelaar hielp hem uit de brand met een veel minder spannende Renault Mégane Scénic, maar het opmerkelijke is dat die auto een van de weinige barrels is die zijn deelname aan de Barrelbrigade niet alleen overleefde, maar zelfs vandaag de dag, drie jaar na het avontuur, nog steeds rondrijdt. Op 18 april 2020 verwisselde de fortuinlijke MPV opnieuw van eigenaar en de huidige gelukkige hoeft er pas in mei volgend jaar weer mee naar de apk. 2019 was sowieso een goed jaar, want ook de T-Bird van Michiel, die met een afhangend bestuurdersportier, de helft van het oorspronkelijke vermogen en een defecte dynamo (maar wel met Gouden Drijfstang) het strijdtoneel verliet, doet tot op de dag van vandaag nog trouw dienst.

Liefdevol mandje

Een derde overlever van de Barrelbrigade is de Kia Rio waarmee Nic twee jaar geleden het strijdtoneel betrad en de tweede plaats in de wacht sleepte. En ook de winnaar van die editie, de Renault Laguna van Frank, kwam er zonder kleerscheuren vanaf en schonken we aan een trouwe lezer die net zijn rijbewijs had. Deze lezer beloofde hem een liefdevol mandje te geven. Dat deed hij met verve, hij knapte de Laguna verder op en deed zelfs Renaultclub-bijeenkomsten en -ritten aan. Maar dat mooie tweede leven mocht niet lang duren, omdat op een kwade dag de Laguna rechtdoor ging waar hij linksaf had gemoeten en tegen een lantaarnpaal zijn Waterloo beleefde.

Te koop

Maar de opmerkelijkste overlever is zonder meer de Volkswagen New Beetle uit de editie van vorig jaar, waarmee gastbarrelaar Birgit Willems in de Barrelbrigade haar geluk beproefde. De zwarte Kever staat op dit moment zelfs te koop voor een Barrelbrigade-onwaardige € 1.450. Wil je de waarde van je oude auto verdrievoudigen? Leen hem uit aan ons, leg hem een jaartje te rijpen en hoppa!

Tot zover het verleden. De zevende editie van de Barrelbrigade begint vanaf AutoWeek 31 (verschijnt 3 augustus) en kun je rond diezelfde tijd via video's op deze website op de voet volgen. Welke auto's het strijdperk betreden, verklappen we nog niet, maar we kunnen je wel alvast beloven dat het een verrassend, divers en kleurrijk trio is geworden. Als je veel op de weg zit en om je heen kijkt, bestaat de kans dat je er al een hebt gespot, want de barrels van 2022 rijden al enkele weken rond, bestickerd en wel.