10.000e Toyota Mirai rolt van de band

Het merk behaalde deze mijlpaal in de Motomachi fabriek in Toyota, een stad in Japan. De productie van de bijzonder vormgegeven auto met brandstofcel vindt daar plaats sinds de eerste helft van 2015. De Mirais die er van de band rollen zijn te vinden in showrooms in Japan, de Verenigde Staten en Europa. In Nederland verkoopt Toyota de auto sinds juli 2017.

De Mirai staat in ons land op de prijslijsten vanaf een kleine € 80.000 en is, net als in de rest van de wereld, alleen beschikbaar als sedan. De RDW registreerde er sinds de zomer van 2017 slechts 52, waarvan 35 op naam van een Haagse taxionderneming. In Nederland zijn nu slechts vier waterstoftankstations te vinden. De verwachting is dat dit aantal vanaf volgend jaar wel snel groeit.

Dat is goed nieuws voor Toyota: het merk wil vanaf volgend jaar de productie van waterstofauto’s vertienvoudigen (!) tot 30.000 stuks per jaar. Met de Mirai begon het langzaam: in het eerste jaar rolden er 700 van de band. In 2016 waren dat er 2.000 en sinds 2017 zien 3.000 Mirais per jaar het levenslicht. Voor de milieubewuste consument is het slechts hopen dat de techniek snel goedkoper wordt.