Ford Mustang Bullitt 2018-1968 - Rij-impressie

In oktober 1968 maakte het bioscooppubliek voor het eerst kennis met de bijna 11 minuten lange achtervolgingsscene tussen een zwarte Dodge Charger en een groene Ford Mustang door de steile straten van San Francisco. Achter het stuur van de Mustang: Steve McQueen, The king of cool.

Door de jaren heen groeide de film Bullitt uit tot een cultklassieker en gaf McQueen het imago van de Mustang een extra oppepper. In deze video maken we kennis met de 460 pk sterke 2018-versie van de Bullitt-Mustang en stappen we daarna over in de auto waarmee het 50 jaar geleden allemaal begon.

Met dank aan The Mustang Garage in Heusden-Zolder.