Aston Martin Vantage

Het samenspel tussen Mercedes-Benz en Aston Martin bereikt met de nieuwe Vantage een hoogtepunt. De Brit weet Duitse techniek en Engelse stijl perfect te combineren, met een fabelachtige auto als resultaat.

Je hebt grote schoenen te vullen als je als designer de opvolger van de Vantage moet tekenen. Die auto is samen met de bijna identiek gelijnde DB9 vaak uitgeroepen tot een van de mooiste ter wereld. Niemand minder dan Henrik Fisker stond aan de basis van deze auto's, die tot in de eeuwigheid op ieders netvlies zullen blijven staan. "Hoe nu verder?", vroegen we aan Sam Holgate, hoofd exterieurdesign van de nieuwe auto. Met zijn 30 jaar is hij nog jong, maar evengoed al verantwoordelijk voor het uiterlijk van deze Vantage én Bond-auto DB10, die als designstudie diende voor de nieuwe sportwagen. "Het karakter van de auto moest duidelijker te zien zijn dan bij de vorige generatie", zegt hij. "De DB9 en de vorige Vantage leken erg veel op elkaar; dat wilden we met de DB11 en de nieuwe Vantage bewust vermijden.

De DB11 is een GT, de Vantage een echte sportwagen, waarmee je een 911 of Lamborghini op de hielen wilt zitten. Dat moet op slag duidelijk zijn als je ernaar kijkt."

Die missie is in elk geval geslaagd, want de nieuwe Vantage is een behoorlijk explosief apparaat om te zien. Hij heeft de smalle priemende lampen van de DB10 gekregen en de grote grille die meteen overloopt in de splitter, net als bij de limited edition Aston Martin Vulcan. Achterop zien we een kleine opstaande spoilerlip en een gigantische diffuser, in plaats van de geïntegreerde aerodynamica van de DB11. Hij doet qua agressie nu al niet onder voor de GT8-versie van het uitgaande model; dat belooft wat voor toekomstige versies.

De binnenkant is een oase van leer en alcantara, met aluminium en carbon delen om het geheel aan te kleden. Je wordt flink ingebouwd door de forse middentunnel, waarop de grote startknop priemt. Dankzij de samenwerking met Mercedes zien we een aantal bekende zaken, waaronder de ruitenwisserstengel en het multimediasysteem inclusief de bedieningselementen daarvoor. Gezien de gebrekkige multimedia die je in sommige supercars vindt, is dat een prima zet van Aston Martin.

DUITSE MOTOR

De stoelen staan perfect en achter het stuur vind je flippers om de achttraps automaat te bedienen. Die automaat kennen we uit een hoop andere modellen, maar het is voor het eerst dat hij is gekoppeld aan de bekende 4,0-liter AMG-turbomotor van Mercedes. Deze motorlevering is de basis van de nieuwe samenwerking van Aston Martin met Mercedes-AMG. Het turboblok geeft de Aston Martin 510 pk en een vernietigende 680 Nm aan koppel. Dat levert een topsnelheid van 314 km/h en een 0-100 tijd van 3,6 seconden op. De Vantage is enorm veel sneller dan zijn voorganger met een atmosferische V8. Die auto concurreerde met een 911 Carrera, al dan niet in S-trim, maar deze Aston zit duidelijk in het vaar- water van de 911 Turbo. Niet alleen qua snelheid, maar ook qua handling, zo ontdekken we op het circuit van Portimão.

Op zeer hoge snelheid zorgt de downforce voor grip en het onderstel biedt merkbaar meer rust dan bijvoorbeeld de Jaguar F-type R. Op de openbare weg vertaalt zich dat in een vlijmscherpe sportwagen, die zich met dank aan de perfecte gewichtsverdeling erg goed laat plaatsen. Er is bijna geen onderstuur; overstuur is er enkel als je niet gedoseerd op je gas gaat. De kont is vervolgens wel prachtig op te vangen of naar wens in een rokende drift te houden. Liever niet dwarsgaan? Dan is shortshiften een oplossing.

Net als in Mercedessen met deze motor merk je aan de snelle gasrespons nauwelijks dat er turbo's aanwezig zijn. Slechts massa's kracht die de auto voorwaarts stuwen, waarbij de motor graag toeren maakt en er ondanks het vroeg leverbare koppel bovenin flink wat kracht verborgen zit. Intussen rijdt de auto met voldoende comfort door dorpjes voor het betere flaneerwerk. De Comfort-stand van de DB11 is verdwenen, boven de Sport en Sport Plus-stand krijg je er wel een Track-stand bij. Evengoed valt er dagelijks net zo goed met deze auto te leven als met een gemid- delde Porsche 911.

De motor is dan wel van Mercedes, maar Aston Martin heeft de kalibratie van de motorsoftware zelf uitgevoerd. Met als meest opvallend resultaat dat hij merkbaar anders klinkt dan in AMG's. Die laatste hebben meer het geluid van een heftige muscle-car, terwijl de Vantage iets meer klinkt als een performance-car. In volume doen ze niet voor elkaar onder, maar het is een subtiele verandering, die de Vantage een mooi eigen karakter geeft. Ondanks de gedeelde aandrijflijn is het door zijn onder- stel en lichte directe besturing een heel andere auto dan de AMG GTC van Mercedes; hij voelt wat lichtvoetiger aan. Logisch wellicht, hij weegt 100 kilo minder. In dat volle 911 Turbo-segment waar ook concurrenten als de Audi R8 en McLaren 570S hun ding doen, knalt de nieuwe Vantage werkelijk binnen als een kanon. Het model maakt qua scherpte en bruutheid een forse stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger, terwijl hij in design en aanwezigheid een echte Aston is. Het design is wellicht wat minder tijdloos en verfijnd, maar volgens de Engelsen past dat bij de tijdgeest, waarmee ze misschien een punt hebben. In deze Instagram-tijden doet stoer het goed. Dat hij waanzinnig rijdt, maakt hem af. Well done, ladies and gentlemen.

