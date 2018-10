Platformwissel Opvolger Subaru Levorg gesnapt

Subaru is al aan het testen met een opvolger van de huidige generatie Levorg.

De in 2014 gepresenteerde Levorg werd een jaar later aan het Nederlandse leveringsgamma van Subaru toegevoegd. De auto is daarmee verre van op leeftijd, maar Subaru lijkt al aan het testen te zijn met een volledig nieuwe generatie van de auto die in Europa in feite als opvolger diende van de Legacy.

De testauto op de foto's is nog een zogeheten 'mule' en dat betekent dat er nieuwe techniek schuilgaat onder een veelal iets verknipte en verzaagde versie van de koets van het huidige model. We verwachten dat de nieuwe Levorg net als de huidige generatie van de Impreza en de XV gebruik gaat maken van Subaru's modulaire Global Platform. Het uiterlijk van de nieuwe Levorg zal ongetwijfeld grote oveenkomsten vertonen met de in Genève dit jaar gepresenteerde Viziv Tourer Concept. Die auto was 4,78 meter lang en had een wielbasis van 2,73 meter. Ter vergelijking: de huidige Levorg is 4,69 meter lang. Nog even afwachten. We verwachten de nieuwe Levorg niet voor 2020 op de markt.