Niet alleen voor Rusland! Nieuwe cross-over Renault heet Arkana

Renault heeft laten weten welke naam het plakt op zijn nieuwe cross-over: Arkana.

In juni liet de Russische tak van Renault een eerste afbeelding zien van een nog te onthullen nieuwe SUV, een auto die voor enige verwarring zorgde. Het zou gaan om een nieuwe cross-over voor het C-segment, een hoek van autoland waar Renault al de Kadjar heeft staan. Op de teaserplaat was een voorzijde te zien die enige gelijkenissen vertoonde met die van auto's als de Mégane en Talisman. Nu heeft Renault laten weten welke naam het op die auto plakt: Arkana.

De Arkana, afgeleid van het Latijnse woord Arcanum dat 'geheim' betekent, wordt op 29 augustus tijdens de Moscow International Motor Show gelanceerd. Het lijkt te gaan om de auto die op eerdere spyshots al zijn ingepakte koets liet zien en daarmee lijkt Renault daadwerkelijk een Coupé-SUV aan zijn line-up toe te voegen en daar zullen de Fransen de eersten zijn. De auto moet in 2019 op de markt komen.

Onderhuids zal de auto zeer waarschijnlijk gebruikmaken van het CMF-platform waar ook de Mégane, Talisman en Scénic op zijn geplaatst. Ook is het mogelijk, gezien de nadruk op Rusland in de aankondiging, mogelijk dat er onderhuids Duster-techniek schuilgaat. In Rusland verkoopt Dacia momenteel namelijk de Kaptur, een Captur met een K. Die auto lijkt vanbuiten op onze (langere) Captur, maar onderhuids is het gewoon een Duster. Mogelijk is de nieuwe cross-over die Renault later dit jaar in Rusland laat zien, in feite dus ook een Duster met een spannender Renault-koets. De lengte van de auto maakt dat in ieder geval aannemelijk.