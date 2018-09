Komt ook naar Europa Hyundai komt met vrachtwagen met brandstofcel

Hyundai presenteert vandaag een schets van... een vrachtwagen. Maar niet zomaar een. Het gevaarte heeft namelijk een brandstofcel aan boord!

Toyota heeft grootste plannen met zijn Sora, een stadsbus met een brandstofcel aan boord. Het merk heeft de orderboeken voor het innovatieve gevaarte in maart geopend en Toyota verwacht dat er nog voor de start van de Olympische Spelen in Tokio in 2020 zo'n 100 exemplaren door de Japanse hoofdstad rijden. Ook het Koreaanse Hyundai is al enige tijd bezig met waterstoftechniek. Tot voor kort bood het de ix35 Fuel Cell aan, een auto die inmiddels is opgevolgd door de Nexo. Nu laat Hyundai een schets zien van een vrachtwagen met een brandstofcel aan boord.

Hyundai verwacht dat zijn innovatieve vrachtwagen in 2019 op de markt komt. Volgens de fabrikant verwijst de striping op de zijkant van het gevaarte naar 'het dynamische karakter' ervan. De onthulling vindt volgende week plaats tijdens de IAA Commercial Vehicles in Hannover. De Koreanen zeggen plannen te hebben om de vrachtwagen ook in Europa te gaan leveren.