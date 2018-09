Spierballen rollen in Parijs Hyundai i30 N Fastback gepresenteerd

Hyundai breidt zijn Europese leveringsgamma uit met een tweede volwaardige N-versie: de i30 N Fastback!

In juli vorig jaar maakte de wereld kennis met de eerste Hyundai waaraan het merk zijn N-label had gehangen: de i30 N. Al 3.000 exemplaren vlogen in Europa over de toonbank. Die hete hatchback krijgt tijdens de autosalon van Parijs gezelschap van deze i30 N Fastback, die we nu al digitaal kunnen bewonderen.

Met de i30 N wist Hyundai direct een naam te vestigen in hothatchland en nu dopen de Koreanen de i30 Liftback onder in de pittige N-saus. Net als de i30 N krijgt de i30 N Fastback de beschikking over een 2,0-liter T-GDI-viercilinder die 250 pk en 353 Nm naar de voorwielen stuurt. Daarmee sprint de auto in 6,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Wie opteert voor het Performance Package krijgt een 275 pk en eveneens 353 Nm sterke variant van die geblazen viercilinder afgeleverd. De i30 N Liftback schiet zichzelf daarmee in 6,1 seconden naar een tempo van 100 km/h.

Net als de i30 N is de i30 N Fastback onder andere te herkennen aan zijn forse 18- of zelfs 19-inch lichtmetaal, waarachter zich rode remklauwen schuilhouden, bredere wielkasten om ze een plek te geven en een forse spoiler achterop. De auto ligt 4 tot 8 millimeter dichter bij het wegdek, het bumperwerk is voorzien van forse koelopeningen en de auto krijgt een driehoekig derde remlicht.

Op het stuurwiel zijn twee opvallende knoppen geplaatst, waarvan de linker toegang geeft tot de rijmodi Normal, Sport en Eco. Met de rechterknop schakel je de auto in de overtreffende N-trap. Dan is er ook nog N Custom, waarbij je de diverse parameters naar eigen smaak instelt. Denk aan de gasrespons, het gedrag van het elektronisch aangestuurde sperdifferentieel, het geluid dat uit de uitlaat komt en de afstemming van zowel de besturing als de dempers.

Op de beursvloer in de Franse hoofdstad ontmoeten we de i30 N Fastback voor de eerste keer, de prijzen volgen in een later stadium.