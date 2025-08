Hyundai i30 op weg naar derde facelift

De derde generatie van de Hyundai i30 is hard op weg naar zijn tiende verjaardag en reken maar dat hij die gaat halen. De in 2016 geïntroduceerde generatie kreeg begin vorig jaar een tweede facelift en is nu al op weg naar zijn derde! Daarvan getuigen deze foto's, waarop we overduidelijk een Hyundai i30 Wagon zien die stevig is ingepakt.

Ondanks de camouflage is helder dat er aan de lichtunits weinig lijkt te veranderen. Die gingen bij de vorige facelift al op de schop, maar dat betekent niet dat de veranderingen van toen nu onaangetast blijven. We vermoeden dat Hyundai deze keer opnieuw de grille en de bumpers aanpast. Net even wat subtiele wijzigingen om 'm ook in 2026 nog zo fris mogelijk voor de dag te laten komen.

Op technisch vlak rekenen we niet op grote verschuivingen. Bij de vorige facelift bleef de boel ook al bij hetzelfde. We zetten opnieuw in op mild-hybride kracht voor de Hyundai i30, maar wie weet verrassen de Zuid-Koreanen ons nog met uitgebreider geëlektrificeerde aandrijflijnen. Overigens wordt zijn neefje, de Kia Ceed ,wél al aan een geheel nieuwe generatie geholpen.