De Hyundai i30 mag er nog even tegenaan. De compacte middenklasser verliest net als veel andere modellen van Hyundai zijn mild-hybride aandrijflijn. Er komen niet-geëlektrificeerde benzinemotoren voor in de plaats, waaronder een voor ons nieuwe 1.6 met turbo.

De Hyundai i30 was er tot voor kort met een 110 pk sterke mild-hybride 1.0 T-GDI en met een 140 pk krachtige en tevens mild-hybride 1.5 T-GDI. Beide motoren komen te vervallen. Vanaf nu is de Hyundai i30 er niet meer als mild-hybride. Een 1.0 T-GDI blijft bestaan. Die brengt nu - zonder elektrohulp - 115 pk op de been en is altijd aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld. De mogelijkheid om een i30 met 1.0 en zeventraps automaat te krijgen, komt eveneens te vervallen.

Wil je toch een Hyundai i30 met automaat, dan ben je aangewezen op de i30 Wagon. Die is er naast met de 115 pk sterke 1.0 T-GDI ook met een 150 pk sterke 1.6 T-GDI. Dat is eveneens een krachtbron zonder mild-hybride hardware. Fijne bijkomstigheid: de Hyundai i30 1.0 T-GDI Comfort is €1.900 goedkoper dan de i30 Hatchback voorheen bij gelijke uitvoering was. Tel uit je winst. Daar komt bij dat het trekgewicht van de i30 Wagon met 1.6 T-GDI met 1.410 kilo exact 200 kilo hoger ligt dan dat van de i30 Wagon met mild-hybride 1.5. Met de 1.0 T-GDi mag je 1.010 kilo trekken, net als eerder met de mild-hybride 1.0.

Maar er is meer. De Hyundai i30 is voortaan niet meer als sportief uitgedoste N-Line leverbaar. Daarbij valt de i30 met 1.0 T-GDI nog maar met één uitvoering te combineren: de Comfort en dat betekent dat er nauwelijks iets te kiezen valt als je voor een Hyundai i30 Hatchback gaat. De Hyundai i30 SW met 1.6 T-GDI is als Comfort en als Premium leverbaar.

Heeft de i30 het eeuwige leven? Het lijkt erop. De i30 lijkt namelijk een derde facelift te krijgen.

Prijzen Hyundai i30 - januari 2026

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs i30 Hatchback 1.0 T-GDI 115 pk - 172 Nm Handgeschakeld, 6 versnellingen Comfort €33.995 i30 Wagon 1.6 T-GDI 115 pk - 172 Nm Handgeschakeld, 6 versnellingen Comfort €35.495 i30 Wagon 1.6 T-GDI 150 pk - 250 Nm Automaat, 7 versnellingen (DCT) Comfort €39.395 i30 Wagon 1.6 T-GDI 150 pk - 250 Nm Automaat, 7 versnellingen (DCT) Premium €41.995

i30 in Nederland

De afgelopen jaren zijn de verkopen van de Hyundai i30 in Nederland ingezakt. In 2022 werden er nog 763 nieuwe exemplaren geregistreerd. Dat was al niet bijster veel. In 2023 daalde dat aantal naar 506, in 2024 naar 213 en in heel 2025 zijn slechts 100 stuks op kenteken gezet.