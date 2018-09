In oktober te bestellen Honda belicht CR-V Hybrid

Slideshow

Honda maakt stapsgewijs meer bekend over de hybrideversie van de CR-V die het naar Europa wil halen. Vandaag laat het merk meer weten over die CR-V Hybrid.

In oktober 2016 stelde Honda de vijfde generatie van de CR-V aan de wereld voor, een SUV die sinds vorig jaar al op de Noord-Amerikaanse markt verkrijgbaar is. Tijdens de IAA van Frankfurt liet Honda vorig jaar een vooruitblik op de CR-V Hybrid zien, een auto die het dit jaar meebracht naar de Autosalon van Genève. Vandaag is meer bekend over de aandrijflijn.

De CR-V Hybrid krijgt een 2,0-liter grote i-VTEC-benzinemotor die volgens het Atkinson-principe loopt, een blok dat wordt bijgestaan door maar liefst twee elektromotoren. Een reguliere transmissie is overigens niet aanwezig, de CR-V Hybrid heeft één versnelling die volgens de Japanners soepeler werkt dan een CVT, Het gecombineerd vermogen ligt op 184 pk en 315 Nm. De CR-V kan naar wens volledig elektrisch gereden worden en er is natuurlijk een modus waarin de auto zelf bepaald hoe de energiehuishouding wekt. In Engine Drive wordt alleen de benzinemotor gebruikt. Hoe groot het accupakket is, houdt Honda nog even onder de pet.

Honda slaat in oktober de orderboeken, de levering start begin volgend jaar. Het is overigens voor het eerst dat Honda een hybrideversie van de CR-V in Europa levert.