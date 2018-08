Begin september bij de dealers Gefacelifte Skoda Fabia heeft een prijs

Skoda heeft laten weten welke bedragen het minimaal wil ontvangen voor de gefacelifte Fabia.

In februari onderwierp Skoda de in 2014 op de markt verschenen huidige generatie Fabia aan een facelift. Skoda meldt nu dat zowel de vernieuwde hatchback als de vernieuwde Fabia Combi per direct te bestellen zijn. De vanafprijs van de vernieuwde Fabia is vastgesteld op € 14.990. Voor de Combi rekent Skoda voor alle versies een meerprijs van € 900.

De basisversie heeft een 75 pk sterke 1.0 MPI onder de kap, die standaard gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Tevens levert Skoda de Fabia met 95 pk sterke 1.0 TSI en met een 110 pk sterke versie van die benzinemotor. De krachtigste versie is optioneel uitgerust met een zeventraps DSG-transmissie.

De 95 pk sterke 1.0 TSI kost - met handbak - minimaal € 15.990 (hatcback). De 110 pk sterke 1.0 TSI met handbak wisselt vanaf € 21.690 van eigenaar. Liever die krachtbron met automaat? Reserveer dan een bedrag van € 23.490. Begin september staat de vernieuwde Fabia bij de Nederlandse dealers.

Facelift

De opgewaardeerde Fabia is vanbuiten voornamelijk te herkennen aan zijn vernieuwde voorzijde. De auto komt over nieuwe koplampunits te beschikken, die met ledtechniek geleverd kunnen worden. Ook de verlichting aan de achterzijde is optioneel met ledtechniek uitgerust. Tevens is de auto te krijgen in nieuwe kleuren en is het voor het eerst dat Skoda 18-inch wielen beschikbaar stelt voor de Fabia.

Ook het interieur van de Fabia wordt opgewaardeerd. Skoda maakt melding van een vernieuwd instrumentenpaneel en brengt nieuwe kleuren voor de stoelen uit. Het Swing-infotainmentsysteem is voortaan gekoppeld aan een 6,5 inch groot scherm. Leuke kleine aanpassing: de ijskrabber die achter de tankklep is verstopt, is voortaan uitgerust met een bandenprofielmeter. Op veiligheidsgebied profiteert de Fabia van de komst van Blind Spot Detection en Rear Traffic Alert. Daarnaast maakt de auto kennis met een grootlichtassistent.