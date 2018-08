Nog wel uit voorraad leverbaar Doek valt voor Toyota Verso

Het doek valt spoedig voor de Toyota Verso. De productie van de praktische MPV in het Turkse Sakarya is gestopt en de auto is alleen nog uit voorraad leverbaar.

Sinds begin deze maand levert Toyota de Verso alleen nog met de 147 pk en 180 Nm sterke 1,8-liter grote VVT-I-benzinemotor. De 1.6 is daarmee komen te vervallen. Ook wat uitvoeringen betreft, valt er minder te kiezen. Toyota levert de MPV enkel nog als SkyView Edition, een uitvoering die standaard onder meer beschikt over een glazen panoramadak, stoelverwarming, een navigatiesysteem en 17-inch lichtmetalen wielen en cruise control. Deze smaak wisselt vanaf € 32.650 van eigenaar. Toyota biedt nog de mogelijkheid de auto van een automatische transmissie te voorzien. In dat geval kent de Verso een prijskaartje waarop € 34.350 is geschreven.

Verso in vogelvlucht

Het is 2001 als Toyota in het thuisland de eerste generatie van de Corolla Spacia presenteert (foto 8), een ietwat ongemakkelijk ogende MPV die in feite de voorvader was van de in 2001 gepresenteerde en in 2002 in Nederland op de markt verschenen Corolla Verso. In Nederland hield de voor Europa eerste generatie Corolla Verso het slechts tot 2004 vol, in dat jaar schoof Toyota tijdens de Autosalon van Genève namelijk een nieuwe generatie naar voren. De auto was een van de eerste Toyota's die buiten Japan, in een Frans designcentrum, werd getekend en in Turkije werd gebouwd. In 2006 werd de auto omgedoopt tot Verso om na een facelift in 2007 vervolgens nog tot 2009 uit te zingen. Toyota wist met de MPV de Europese consument te vinden, iets dat het merk ertoe bewoog om ook deze generatie een opvolger te geven. In 2009 werd de eind vorig jaar uit productie gegane generatie Verso op de markt gebracht, een auto die sterk leek op z'n voorganger maar toch echt volledig nieuw was. In 2012 werd de auto op de snijtafel gelegd en maakte hij kennis met het scherpere Toyota-front dat destijds ook op auto's als de Auris te vinden was. Het is onwaarschijnlijk dat Toyota de Verso een opvolger geeft.