300h in zes versies Dit kost de Lexus ES

Lexus hangt een Nederlands prijskaartje aan de eerste ES die leverbaar wordt in Europa. De auto verschijnt in zes uitvoeringen, maar met één aandrijflijn.

Die aandrijflijn is natuurlijk de 300h, een hybride met 218 pk. De vanafprijs van de ES 300h ligt op €52.995 en daarmee is de auto wat duurder dan de GS300h die hij in feite vervangt. Die auto stond voor €48.495 op de prijslijst, maar met de ES lijkt Lexus alsnog een voordelig alternatief voor de bekende Duitsers in huis te hebben. Een BMW 520d met 190 pk moet bijvoorbeeld minimaal €58.364 opbrengen, terwijl de 204 pk sterke A6 40 TDI voor €58.364 te boek staat. Wie liever benzine wil, is voor een 184 pk sterke 520i alsnog €55.314 kwijt.

In de basisversie van de ES, die 'Bussiness Line' heet, krijgt onder meer climate control met twee zones, stoelverwarming, ledkoplampen, adaptieve cruise control en navigatie mee. Een trede hoger op de ladder staat de Luxury Line, die voor €57.795 wordt voorzien van onder meer gekoelde stoelen, een elektrisch bedienbaar zonnescherm voor de achterruit en lederen bekleding. Nog meer weelde vind je in de Executive Line. Die is met €64.595 een stuk duurder, maar biedt dan wel een groter navigatiescherm, een aangepast onderstel, stuurwiel- en achterbankverwarming, nog mooiere bekleding en nog veel meer lekkers. Het summum op luxegebied is de President Line. Die krijgt het bekende Mark Levinson-audiosysteem en een gigantisch head-up-display mee en staat voor €67.495 te boek.

De twee resterende uitvoeringen hebben een sportiever karakter. De F Sport Line kost €58.995 en is gebaseerd op de Bussiness Line. Bovenop die uitvoering biedt de F Sport grotere wielen, een adaptief onderstel, uitgebreider verstelbare stoelen en een heleboel sportieve aankleding voor in- en exterieur. Die is ook te vinden op de luxere F Sport Premium, die daarnaast onder meer pronkt met een elektrisch bedienbare achterklep en het 12,3-inch navigatiescherm van de Executive Line. Ook het head-up-display en Mark Levinson zijn op deze uitvoering present. De F Sport Premium kost €63.995.

De ES staat vanaf het einde van het jaar bij de dealer en Lexus hoopt de eerste exemplaren aan het begin van 2019 af te leveren.