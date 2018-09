Elektro-SUV-aanval geopend Dít is de Audi E-tron!

Opeens wordt het druk in de wereld van de elektrische cross-overs. Tesla's Model X had het rijk even alleen, maar inmiddels vindt de Jaguar I-Pace gretig aftrek en heeft Mercedes-Benz de EQC gepresenteerd. Audi mengt zich in het strijdveld met deze E-tron.

Eigenlijk had Audi de E-tron al enkele maanden geleden willen presenteren, maar een kink in de kabel zorgde ervoor dat het merk zich genoodzaakt zag om de onthulling van zijn eerste volledig elektrische SUV tot vandaag uit te stellen.

De marketingmachine van Audi is al een behoorlijke tijd druk met het teasen van de E-tron. De auto werd in de laatste uitingen zelfs al praktisch in productietrim getoond. Dat Audi zoveel aandacht voor zijn auto vraagt, is eigenlijk ook wel logisch. Elektrische auto's raken behoorlijk ingeburgerd en nu is het moment daar dat ook merken als Mercedes-Benz en Jaguar zich fanatiek in de EV-strijd in de hogere regionen van autoland gaan mengen. Vorige week presenteerde Mercedes-Benz zijn EQC-klasse en vandaag hebben we alle cijfers van Audi's antwoord op de stekker-SUV te pakken: de E-tron.

Formaat en ruimte

De E-tron meet 4,9 meter in de lengte, is 1,94 meter breed en 1,62 meter hoog. Daarmee is het model 24 centimeter langer dan de Q5, maar 10 centimeter korter dan de Q7. Eveneens is de E-tron 14 centimeter langer dan de Mercedes-Benz EQC en 22 centimeter langer dan Jaguars I-Pace. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,93 meter, wat 6 centimeter minder is dan bij de I-Pace. De E-tron biedt plaats aan vijf inzittenden en de standaard via een elektrisch bedienbare achterklep toegankelijke bagageruimte heeft een inhoud van in totaal 600 liter. Daarnaast is 60 liter te vinden in de neus van de stekker-Audi. Wie de achterbank plat gooit, moet 1.725 liter mee kunnen zeulen. De EQC slokt zo'n 500 liter op, terwijl de I-Pace 656 tot 1.453 liter aan moet kunnen. Luchtvering en adaptieve dempers zijn standaard. In de stand 'Offroad' wordt de bodemspeling vergroot met 3,5 centimeter. Wie vervolgens op 'Rise' drukt, komt nog eens 1,5 centimeter hoger boven het asfalt te hangen.

Stekkerkracht

Dan de spannende vraag: hoe verhoudt de aandrijflijn van de E-tron tot die van zijn twee grootste tegenspelers? Net als de I-Pace en de EQC beschikt de Audi over twee elektromotoren. Bij relatief lage motorbelasting doet vooral het op de achteras geplaatste exemplaar zijn werk. Samen zijn ze goed voor maximaal 408 pk en 660 Nm koppel. De motor op de vooras levert 170 pk, terwijl het exemplaar op de achteras 190 pk opwekt. Alleen in overboost-modus leveren ze de volle 408 pk. Met dat vermogen moet de E-tron in minder dan zes tellen naar een snelheid van 100 km/h sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 200 km/h. Kijken we naar de EQC en de I-Pace, dan nemen we vermogens van respectievelijk 408 pk en 765 Nm en 400 pk en 696 Nm waar. In een 0-100-sprintje wordt de E-tron door beide ingehaald. De E-tron moet tot 1.800 kilo kunnen trekken.



Opslag

Het accupakket van de E-tron heeft een capaciteit van 95 kWh en is tussen de assen in de bodem geplaatst. De gewichtsverdeling ligt op 51:49. Audi belooft een actieradius van 'meer dan 400 kilometer' volgens de WLTP-cyclus. De EQC komt met zijn 80 kWh grote pakket ook zo'n 400 kilometer ver, terwijl de I-Pace uit zijn 90 kWh grote pakket een actieradius van zo'n 480 kilometer moet kunnen persen. Het totaalgewicht van de E-tron ligt op grofweg 2.400 kilo (700 kilo daarvan is accu), vergelijkbaar met de massa van de EQC.



Uiterlijk

Het uiterlijk van de E-tron is natuurlijk geen verrassing meer. De auto lijkt opvallend 'normaal', maar de koets is natuurlijk doorspekt met E-tron-details. Zo is de grille zilverkleurig en voorzien van actieve lamellen, zitten in zowel voor- als achterlichtunits ledstreepjes verwerkt, horizontale lijntjes die terugkeren in onder andere de bumpers, onder de portieren en in de wielen. Deze lijnen op de portieren geven in feite aan waar het accupakket zich bevindt. Net als bij de A7, A8 en Q8 worden de achterlichten door middel van een ledbalk aan elkaar verbonden. Ledkoplampen zijn overigens standaard. Volgens Audi ligt de cW-waarde op 0,28. Standaard staat de auto op 19-inch lichtmetaal.

Vanbinnen

Het interieur ademt uiteraard de sfeer van Audi's meest recente ontwerpen. Opvallende optie zijn de al eerder omschreven Virtual Mirrors, op stokjes geplaatste camera's die dienstdoen als zijspiegels en hun beeld sturen naar 7-inch oledschermen die zich naast het dashboard op de deurpanelen bevinden. Op het dashboard vinden we niet alleen een digitaal instrumentarium, maar ook twee displays, waarvan het bovenste exemplaar 10,1 inch groot is en het onderste exemplaar 8,6 inch meet.

Laden

De E-tron moet om kunnen springen met 150 kW-laders. Aan het eind van dit jaar moeten in Europa zo'n 200 van die laadpalen te vinden kunnen zijn. Omstreeks 2020 moet dat aantal zelfs op 400 stuks liggen. Dat laadnetwerk wordt aangelegd door een samenwerking van bedrijven als Audi, Porsche, de BMW Group, Daimler, en Ford. Uiteraard kan de auto met een 11 kW-lader worden 'volgegooid'. Een 22 kW-lader is optioneel. Die laatste mogelijkheid komt eind 2019 beschikbaar. Tijdens het rijden is de auto uiteraard iets op te laden met het regeneratieve remsysteem. Tot remacties die 0,3 g 'opwekken', vertraagt de auto puur met zijn elektromotoren, die die remkracht omzetten in energie. Bij heftiger remacties springen de daadwerkelijke remmen bij.

De Europese marktintroductie staat voor het eind van dit jaar gepland. De Nederlandse vanafprijs van de in Brussel te bouwen stekker-SUV ligt naar verwachting op zo'n € 82.000.