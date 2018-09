Huisvaders opgelet! Blik to the Future: Skoda Octavia

Hoewel de huidige generatie sinds 2013 meeloopt, behoort de Skoda Octavia nog steeds tot de twintig best verkochte auto's van dit jaar. Veel ruimte voor een schappelijke prijs luidt het devies. Nog een kleine twee jaar moet de derde generatie het uitzingen, want in 2020 bestormt zijn opvolger de markt.

Al meer dan twintig jaar staat de Skoda Octavia bij de Nederlandse dealers. In 1997 introduceerde Skoda het model in eerste instantie als hatchback, twee jaar later volgde de stationwagen. Als het Tsjechische broertje van de Volkswagen Groep moest het een no-nonsenseauto worden met een maatje meer, voor een mildere investering. Een geslaagd concept, want de Octavia was goedkoper dan een Volkswagen Golf en bood meer ruimte dan een Passat. Een compacte middenklasser met uitzonderlijk veel ruimte dus. De Octavia is uiteindelijk met open armen ontvangen, want momenteel staat de derde generatie - die vorig jaar nog een cosmetische ingreep onderging - bij de Skoda-dealers. De voortaan in twee ongelijke delen opgesplitste koplampen zorgden voor een andere look.

Bagage

Die lampenpartij zien we niet terug in de voorkant van de geheel nieuwe Octavia. Skoda kiest ervoor om weer 'gewoon' twee reguliere koplampunits te monteren. Wat wel gelijk opvalt op de tekeningen van de vierde generatie, is dat de grille beduidend lager is gemonteerd dan eerst het geval was. Ook bij andere Skoda's zagen we dat nog niet , dus waarschijnlijk is dit de nieuwe weg die Skoda zal inslaan. Verder zet Skoda de lijn door die in 1997 werd ingezet: veel ruimte en weinig frivoliteit. Op het koetswerk komen we dan ook niet zo veel lijnen tegen. Veel interieurruimte is waarschijnlijk één van de sterke krachten van de nieuwe Octavia zijn. De hatchback biedt momenteel ruimte aan 590 liter aan bagage. Reken maar dat deze nieuwe generatie daar, dankzij zijn nieuwe basis, minimaal 20 liter aan toevoegt. In de Combi schurkt de bagageruimte straks tegen een immense 640 liter aan. De huidige generatie van de Octavia verscheen iets na de lancering van zijn technische Volkswagen Golf (2012) op de markt. Volkswagen lanceert in de tweede helft van volgend jaar een nieuwe Golf, wat goed zou kunnen betekenen dat deze vierde Octavia in de eerste helft van 2020 bij de Nederlandse dealers staat.

48 volt

Op de motorenlijst verschijnt weer een uitgebreide reeks TSI-motoren en hoewel het schrappen van dieselversies momenteel een trend is, keert de Octavia gewoon weer met zelfontbranders terug op de bühne. De Volkswagen Groep heeft aangegeven in de toekomst de focus te leggen op twee aandrijfsoorten: verbrandingsmotoren met elektro-ondersteuning en volledig elektrische aandrijflijnen. Een hogere boordspanning van 48 volt bij traditionele motoren zorgt ervoor dat mild hybrid-systemen eenvoudiger en efficiënter hun werk kunnen doen. Een volledig elektrische versie hoef je overigens niet te verwachten, wie elektrisch wil rondzoemen, moet straks bij Skoda aankloppen voor de productieversie van de Vision E. Skoda's Superb verschijnt nog dit jaar als plug-in hybride ten tonele, een stekkervariant die we wél bij de nieuwe Octavia verwachten.

Verleider

In de beginjaren van de 'goedkopere maar ruime' Tsjech bleef de Nederlandse consument terughoudend, want met een jaarlijks verkoop van circa 2.000 exemplaren gingen de eerste Octavia's zeker niet als warme broodjes over de toonbank. De tweede generatie van het ruimtewonder boerde echter een stuk beter. Skoda zag vanaf 2004 de verkoopcijfers verdubbelen. Het volwassener ogende model onderging in 2009 een intensieve facelift, waarna het nog vier jaar mee moest. De huidige generatie deed nog een schepje bovenop het voorgaande verkoopsucces door bijna 14.000 verkochte exemplaren in zijn introductiejaar. Begin vorig jaar kreeg de in het Tsjechische Mladá Boleslav geproduceerde Octavia een laatste facelift, waarbij vooral het front van de auto op de tekentafel belandde. Met gemiddeld 6.000 verkochte exemplaren is de derde generatie tot nu toe het meest succesvol gebleken. Of ook de vierde Octavia in Nederland op veel kopers kan rekenen, is voorlopig nog afwachten. Feit is wel dat de Tsjechische middenklasser zich heeft bewezen als verleider van de Nederlandse consument.