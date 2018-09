Medio 2019 in de showrooms Bevestigd: Toyota Camry naar Nederland!

De kogel is door de kerk: Toyota bevestigt dat de Camry ook naar Nederland komt!

In juni meldde Toyota trots dat de Camry na veertien jaar afwezigheid terugkeert op de West-Europese markt. De auto gaat er als opvolger dienen van de Avensis, maar het was nog niet duidelijk of de in de Verenigde Staten al jaren mateloos populaire sedan ook naar Nederland zou komen. Welnu: hij komt! De Camry staat vanaf medio 2019 bij de Nederlandse dealers.

De Camry gaat zoals gezegd in Europa fungeren als opvolger van de in 2009 gepresenteerde Avensis, een auto die in 2015 nog grondig werd gefacelift.

Camry

In Nederland kennen we de Camry als een vrij luxueus model dat tussen 1983 en 2004 in de prijslijsten te vinden was, een model dat gedurende diverse generaties boven de Carina en de Avensis was gepositioneerd. In de Verenigde Staten is de Camry, net als de huidige XV40, al decennia lang een regelrechte verkoopknaller. Jaarlijks gaan er honderdduizenden exemplaren van over de toonbank en daarmee is het bijna meer regel dan uitzondering dat de Camry - als we de Ford F-150's even wegdenken, de bestverkochte personenauto van de Verenigde Staten is, al gooien de Honda Accord en Toyota's eigen RAV4 de laatste tijd roet in het eten van de Camry.

In januari van dit jaar werd een volledig nieuwe generatie Camry gepresenteerd. Die auto maakt gebruik van Toyota's modulaire TNGA-platform, een basis die we kennen van de Prius, C-HR en straks van de nieuwe generatie Corolla. De nieuwe Camry groeide ten opzichte van z'n voorganger zo'n 5 centimeter in de lengte en is nu 4,88 meter lang. Waar de Camry de afgelopen generaties werd gekenmerkt door een ingetogen koets is de huidige generatie stukken excentrieker vormgegeven. Op de Noord-Amerikaanse motorenlijst staan een 2,5-liter viercilinder benzinemotor, een 3,5-liter V6 en een 210 pk sterke Hybrid. De viercilinder van die laatste levert zo'n 177 pk. Schakelen gaat met een CVT en de batterij heeft een capaciteit van 1,6 kWh. Bij de Prius is de batterij 1,2 kWh groot.

Het is die laatste Hybrid-versie die Toyota naar Europa haalt, een auto met een 2,5-liter viercilinder benzinemotor die steun krijgt van elektromotor. Toyota positioneert de nieuwe Camry als een D/E-segmenter, omdat de sedan met zijn lengte van 4,88 meter een slag groter is dan pak hem beet een Volkswagen Passat.