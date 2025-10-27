Toyota Camry GT-S: 'Sportieve sedan heruitgevonden'

De Toyota Camry heeft niet bepaald het imago een sportieve sedan te zijn. Toch bestonden er van de vorige generatie van het model relatief pittige TRD-versies. Inmiddels is er een nieuwe generatie Toyota Camry en ook dat model lijkt de sportieve dans niet te ontspringen. Dit is de Camry GT-S. Die oogt beresterk, maar haalt zijn extra scherpte niet uit motorische kracht.

Volgens Toyota hebben we hier te maken met een 'functionele, rationele sportieve versie'. De Camry GT-S Concept op deze foto's heeft dan ook gewoon de 232 pk sterke hybride aandrijflijn met vierwielaandrijving waarmee de auto in onder meer de Verenigde Staten leverbaar is. Speciaal voor de tuningbeurs SEMA in Las Vegas is de sedan voorzien van een fikse bodykit. Het Inferno Flare geheten oranje jasje bezorgt hem wat extra visuele slagkracht.

De Camry GT-S Concept staat op een set schroefveren die de auto een kleine vier centimeter dichter tegen het asfalt brengen. De Toyota heeft extra potente remmerij met onder meer 35,6 centimeter grote remschijven achter en staat op 20-inch lichtmetalen wielen. Of er een productieversie van komt valt nog te bezien, maar Toyota herhaalt meermaals dat het de 'iconische sportsedan' op eigen wijze ermee opnieuw heeft uitgevonden. "Spannend design, bruikbaar in de praktijk en klaar voor de weg", aldus Toyota.

De huidige generatie Toyota Camry is, in tegenstelling tot zijn voorganger, niet in Nederland te koop.