'Tesla heeft ons wakker geschud' Audi: "Zonder Tesla was de E-tron er niet geweest"

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat Audi, Mercedes, Jaguar en in mindere mate BMW de laatste tijd over elkaar struikelen om een elektrische auto te presenteren. Allemaal willen ze een stukje van de taart die tot nu toe eigenlijk helemaal voor Tesla was en dat merk is volgens Audi-topman Bram Schot ook nadrukkelijk de aanleiding voor de huidige nieuwsstorm.

Tijdens de presentatie van de langverwachte E-tron in San Francisco is Schot overduidelijk: "Tesla heeft ons wakker geschud. Zonder dat merk waren wij nu niet met een elektrische auto gekomen." Dat wakker schudden geldt volgens Schot niet alleen voor Audi, want de verse Audi-topman ziet de innovatieve Amerikanen uit Silicon Valley als een wake-up-call voor de complete auto-industrie. "Noodzaak is de moeder van innovatie en ik ben daarom echt blij dat Tesla er is."

Schot is dus niet bang om de eer aan de concurrent te geven, maar ontkent tegelijkertijd dat Audi te lang gewacht heeft met de E-tron. "Het is een kwestie van vraag en aanbod. De auto is op tijd en past bij waar wij nu staan. Bovendien blijft het hier niet bij, maar komen er meer E-trons, te beginnen met de Sportback die volgend jaar verschijnt." Dat is maar goed ook, want de concurrentie zit evenmin stil en Mercedes en BMW plannen onder het EQ- en i-label een waar elektro-offensief. "We laten ons niet afleiden door de concurrentie. Ik heb respect voor ze, maar ben er tegelijkertijd niet bang voor", stelt Schot. "Het is niet zo dat we iedereen gaan verslaan, maar we komen wel met een aantal auto's waar mensen voor vallen."

De Nederlander Schot staat sinds de arrestatie van voorganger Rupert Stadler in juni aan het roer van Audi. Zijn nieuwe functie is formeel tijdelijk, maar er gaan geruchten dat Schot langer aanblijft als hoogste baas binnen Audi.